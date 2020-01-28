Из Уфы увеличат частоту рейсов в Стамбул

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Турецкий национальный авиаперевозчик заявил, что из Уфы будет организован дополнительный рейс.
В пресс-службе уфимского аэропорта проинформировали, что компания Turkish Airlines планирует увеличит частоту полетов из столицы Башкирии в Стамбул.
В настоящее время из башкирской воздушной гавани выполняется три рейса еженедельно, с апреля авиаперевозчик планирует ввести дополнительный рейс в воскресенье. Итого будет четыре рейса – о понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, передается в сообщении.
Turkish Airlines выполняет полеты на самолете Airbus 319, время в пути занимает около 4 часов, рейсы выполняются с 2009 года.
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