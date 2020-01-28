Из Уфы увеличат частоту рейсов в Стамбул

В пресс-службе уфимского аэропорта проинформировали, что компания Turkish Airlines планирует увеличит частоту полетов из столицы Башкирии в Стамбул.

В настоящее время из башкирской воздушной гавани выполняется три рейса еженедельно, с апреля авиаперевозчик планирует ввести дополнительный рейс в воскресенье. Итого будет четыре рейса – о понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям, передается в сообщении.