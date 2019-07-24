Башкирия намерена открыть свое представительство в Стамбуле

В 2019 году в Стамбуле должно появиться представительство Республики Башкортостан. Об этом говорилось в ходе встречи и.о вице-премьера Башкирии Илшата Тажитдинова с представителями делегации компании Turkish Industry Holding, побывавшими в Уфе с деловым визитом. Подробности встречи сообщили в пресс-службе правительства Башкирии.

Как отметил глава турецкой делегации - координатор по строительству Ясин Юджел, сотрудничество Башкирии и Турции именно сейчас выходит на новый уровень и набирает обороты, причем это касается не только экономической, но и гуманитарной сферы.