Уфимские спасатели успели откачать захлебнувшегося мужчину

Спасатели обнаружили на берегу мужчину, которого очевидцы вытащили из воды. По их словам, он провел под водой около двух минут. Спасатели, вызвав скорую и убедившись, что пульса и дыхания нет, приступили к реанимации и смогли вернуть мужчину к жизни. Пострадавшего 1988 года рождения передали прибывшей бригаде скорой помощи.