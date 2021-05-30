Уфимские спасатели успели откачать захлебнувшегося мужчину

Posted 30 мая 2021, 18:32
Published 30 мая 2021, 18:32
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Сегодня около обеда на озере Глубоком сотрудники управления гражданской защиты Уфы услышали крики о помощи. Они раздавались с левого берега озера, где купаться опасно, о чем сообщают информационные таблички.
Спасатели обнаружили на берегу мужчину, которого очевидцы вытащили из воды. По их словам, он провел под водой около двух минут. Спасатели, вызвав скорую и убедившись, что пульса и дыхания нет, приступили к реанимации и смогли вернуть мужчину к жизни. Пострадавшего 1988 года рождения передали прибывшей бригаде скорой помощи.
Управление гражданской защиты Уфы напоминает, что купаться в местах, не предназначенных для такого отдыха, опасно для жизни. Если вы подходите к берегу водоема и видите, что на данном участке установлен аншлаг, предупреждающий об опасности купания, не стоит его игнорировать.