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Posted 30 мая 2021, 18:32

Published 30 мая 2021, 18:32

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Уфимские спасатели успели откачать захлебнувшегося мужчину

Уфимские спасатели успели откачать захлебнувшегося мужчину

30 мая 2021, 18:32
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Это произошло 30 мая около 14 часов на озере Глубоком.

Сегодня около обеда на озере Глубоком сотрудники управления гражданской защиты Уфы услышали крики о помощи. Они раздавались с левого берега озера, где купаться опасно, о чем сообщают информационные таблички.

Спасатели обнаружили на берегу мужчину, которого очевидцы вытащили из воды. По их словам, он провел под водой около двух минут. Спасатели, вызвав скорую и убедившись, что пульса и дыхания нет, приступили к реанимации и смогли вернуть мужчину к жизни. Пострадавшего 1988 года рождения передали прибывшей бригаде скорой помощи.

Управление гражданской защиты Уфы напоминает, что купаться в местах, не предназначенных для такого отдыха, опасно для жизни. Если вы подходите к берегу водоема и видите, что на данном участке установлен аншлаг, предупреждающий об опасности купания, не стоит его игнорировать.

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