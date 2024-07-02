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Запрет на купание

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2024
В Уфе закрыли пляжи
2 июля, 05:56
Летний штраф на ₽25000 придумали в Башкирии
28 мая, 09:32
В Уфе летом 2024 года будет работать 10 официальных пляжей
22 мая, 12:09
2021
Уфимские спасатели успели откачать захлебнувшегося мужчину
Это произошло 30 мая около 14 часов на озере Глубоком.
30 мая 2021, 18:32
2017
Итоги прошедшего лета: в Уфе назвали самое опасное место для купания
27 сентября 2017, 13:00

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