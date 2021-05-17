Спасатели обнаружили тело уфимца, пытавшегося переплыть реку Белую

Спасатели обнаружили тело уфимца, пытавшегося переплыть реку Белую
Спасатели обнаружили тело уфимца, пытавшегося переплыть реку Белую
Сегодня, 16:33ПроисшествияКарина МамаеваФото: 1MediaInvest
В поселке Романовка обнаружили тело утонувшего накануне уфимца. Мужчина на спор пытался переплыть реку Белую.

По данным спасателей Управления гражданской защиты, тело нашли водолазы сегодня, около 15:00. Мужчина находился на глубине 6 метров и на расстоянии 100 метров от берега.

Напомним, несчастье случилось 16 мая, когда мужская компания отдыхала на берегу реки. Двое из них решили переплыть реку на спор, хотя приятели пытались отговорить их от этого поступка, ведь вода еще слишком холодная для купания.

В итоге заплыв наперегонки завершился смертью одного из спорщиков. Он ушел под воду и не появился на поверхности. Известно, что утонувшему было 47 лет. Водолазы не смогли сразу найти его тело.

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