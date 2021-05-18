Как продать квартиру, полученную в наследство

- Наша задача помочь людям продать жильё даже если это хрущёвка или комната. Также на реализацию принимаются квартиры и загородные дома в радиусе 30 км. от города, и даже квартиры с обременением. Вам не придётся тратить свои силы и время на продажу старой квартиры, мы это сделаем за вас. К тому же воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно[1]! А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2 %[2] на новую квартиру от ГК «Первый Трест». Выгода до 300 000 руб. даёт вам возможность, либо снизить стоимость доплаты за новую квартиру, либо взять новую квартиру большей площадью, чем планировали изначально. Если же для покупки новой квартиры необходима доплата вместе с услугой Trade-in вы можете воспользоваться материнским капиталом, жилищными сертификатами, рассрочкой или ипотекой. Наш ипотечный брокер подберёт для вас оптимальные условия кредитования, ведь жилые комплексы ГК «Первый Трест» аккредитованы в 22 ведущих банках страны.