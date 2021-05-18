Как продать квартиру, полученную в наследство

Один из самых распространённых вариантов наследства – недвижимость и довольно часто наследники принимают решение о продаже наследуемой квартиры или обмене её на другую более комфортабельную. Продажа квартиры вообще дело сложное и хлопотное, а продажа квартиры, полученной по наследству имеет ряд правовых нюансов, о которых нам рассказала Аида Галяутдинова, менеджер отдела продаж вторичной недвижимости и Trade-in, ГК «Первый Трест».
- Для того, чтобы продать недвижимость, которая досталась по наследству, необходимо выполнить несколько простых, но важных шагов. Во-первых, принять наследство, во-вторых, оплатить государственную пошлину. Размер пошлины зависит от стоимости имущества. Сначала нужно заказать его оценку либо в БТИ, либо у независимых экспертов. Для наследников первой и второй очереди пошлина составляет 0,3% от стоимости недвижимости, но не более 100 тыс. руб.; а для последующих — 0,6%, но не более 1 млн руб.
А дальше по списку — получение свидетельства о собственности и регистрации в Росреестре.
Эксперт отметила, что даже если все имущество достаётся одному человеку по завещанию, но он не явился к нотариусу в течение 6 месяцев с даты открытия завещания, то его право «аннулируется», и на недвижимость может претендовать уже следующий родственник из других очередей по наследству (а этих очередей, 8), либо государство.
Когда унаследованную квартиру можно продать
- Фактически вы становитесь собственником с момента смерти наследователя. Но важно учесть, что изначально вы получаете только право пользования — проживания, а также уплаты налогов, коммунальных услуг и иных расходов на содержание имущества. Право же распоряжаться недвижимостью — продавать или дарить — появляется после получения свидетельства о праве на наследство, постановке на кадастровый учет и регистрации права собственности в Росреестре, то есть спустя минимум полгода после открытия наследства.
Ещё один важный нюанс, если недвижимость находилась под залогом или была куплена в ипотеку, для вступления в полноправную собственность нужно получить разрешение залогодержателя или погасить ипотечный кредит. Иначе сделка купли-продажи будет считаться недействительной.
Нужно ли платить налог с продажи?
- Декларировать унаследованную недвижимость и платить налог не нужно, но при ее продаже вы получаете доход, который подлежит налогообложению по общим правилам. Если срок владения объектом превышает три года, платить ничего не придется, в противном случае — 13% с суммы, превышающей 1 млн руб. (для иностранцев ставка составляет 30%). Срок владения таким имуществом исчисляется со дня смерти наследодателя, а не с момента регистрации права собственности. Также Аида пояснила, что у наследника есть право на вычеты. Помимо уменьшения налогооблагаемой базы на 1 млн руб., можно использовать вычет в размере стоимости этого имущества, если документы об этой стоимости остались от наследодателя (и если он такой вычет на этот объект не использовал).
Список необходимых документов для продажи
Для осуществления сделки потребуются:
Подводные камни
- Подтверждением юридической чистоты квартиры являются заверенное в установленном порядке завещание, в котором наследником указан продавец, а также документы о праве собственности (свидетельство о собственности или выписка из ЕГРН, которую желательно регулярно обновлять, чтобы на момент продажи она была не старше месяца). Если в завещании указаны несколько лиц, продавцу следует документально подтвердить их отказ от принятия наследства.
Даже несмотря на соблюдение всех правил и на грамотное проведение процедуры принятия наследства никто не застрахован от форс-мажорных ситуаций. Самый распространённый пример — объявление других наследников. А завещание, в котором, вроде как, все четко прописано, можно оспорить в суде. Ещё один серьёзный риск — наличие возможных внебрачных детей. С ними ситуация более сложная, так как у ребёнка есть право пожаловаться на ущемление своих прав в течение 6 месяцев с совершеннолетия.
- В целом, сделка с продажей унаследованной квартиры ничем не отличается от продажи любой другой, но всегда лучше обратиться за помощью к квалифицированным специалистам. Например, в нашей практике достаточно много случаев, когда люди для покупки новой квартиры от застройщика продают унаследованную недвижимость с помощью услуги Трейд-ин от ГК «Первый Трест». В этом случае наши специалисты сопровождают всю сделку и помогают в подготовке пакета документов, как для покупки новой квартиры, так и для продажи старой.
Стоит отметить, что воспользоваться услугой достаточно просто. Вам всего лишь нужно прийти в офис компании, выбрать квартиру в одном из ЖК застройщика и оставить заявку на услугу Trade-in. Оценщик проводит экспертизу квартиры, которую вы планируете продать и, если озвученные условия продажи вас устраивают заключается договор на услугу. После этого вы бронируете понравившуюся квартиру, кстати срок брони с фиксацией стоимости для клиентов, решивших воспользоваться услугой Trade-in в ГК «Первый Трест» составляет 35 дней. С этого момента все вопросы по продаже вашей квартиры ложатся на плечи застройщика. Юристы готовят пакет документов для продажи вашей квартиры и покупки новой. Ипотечный брокер занимается одобрением ипотеки если она вам необходима. Менеджеры отдела продаж вторичной недвижимости привлекая все возможности ГК «Первый Трест» продают вашу квартиру.
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Рынок вторичного жилья и первичного сильно взаимосвязан. Практически каждый клиент при покупке новой квартиры использует продажу вторичного жилья, но большинство оттягивают момент принятия решения о покупке новой квартиры из-за страха возникновения проблем, связанных с продажей старой квартиры. Если и вы давно мечтаете о новой квартире, но никак не можете решиться, воспользуйтесь услугой Trade-in.
Справка о компании
ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии. В Уфе компания строит 7 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор».
Уточнить подробности о льготной ипотечной программе, выбрать недвижимость, оставить заявку на услугу Trade-in и задать интересующие вопросы вы можете по телефону 8 (347) 222-0-111 или на сайте 1trest.ru.
[2] Информация дана на 18.05.2021. Предложение распространяется на все квартиры от застройщика в жилом комплексе «Уфимский Кремль», клубном доме «Соты» и квартиры от застройщика площадью от 55 кв. м в жилых комплексах «Новатор» и Grand&Grand. Подробности узнавайте в офисе продаж или по телефону 8 (347) 222-0-111.