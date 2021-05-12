Я плачУ и плАчу, или Что делать, чтобы не переплачивать за ремонт квартиры

Лучше всего контролировать ремонт на всех этапах, регулярно приезжая на объект и фиксируя на фото обнаруженные дефекты. Если же у вас нет времени на контроль, то вы можете заказать услугу авторский надзор. Например, компания «Знаем как» предоставляет полный спектр услуг: от приемки квартиры у застройщика и узаконения перепланировки до генеральной уборки после завершения ремонта и помощи с переездом. За 15 лет на рынке мы накопили большой опыт и в нашей практике есть те, кто заказывал ремонт находясь в другом городе и потратил на весь процесс всего 3 часа. Это возможно благодаря подробным еженедельным фото и видео отчетам, которые мы предоставляем всем клиентам. А жёсткий регламент очерёдности процессов и выполнение каждого вида работ узкопрофильными профессионалами, позволяет нам быть уверенными в результате и давать расширенную гарантию 2 года.