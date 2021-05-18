Как сэкономить на ремонте при покупке квартиры в новостройке

- У застройщиков нет ресурса обговаривать с каждым покупателем нюансы образа жизни, поэтому чаще всего в чистовой отделке предлагают типовые интерьерные решения. Например, в комнате сделаны 4 розетки. Но у одного покупателя 2 из них закроет шкаф, а другому нужен рабочий стол там, где розеток не предусмотрено и новосёлам в любом случае приходится всё переделывать. Черновая же планировка даёт широкое пространство для дизайнерской и отделочной мысли. Ничего не нужно переделывать, ломать, дополнять или упрощать. Всё и так предельно просто. Всё можно сделать с учётом ваших предпочтений, начиная от планировочного этапа и заканчивая качеством материалов. Поэтому для передачи квартир в жилых комплексах: «Новатор», Grand&Grand и «Уфимский Кремль», мы выбрали вариант улучшенной черновой отделки – это промежуточный вариант между черновой и чистовой отделкой. Наши специалисты укладывают шумоизоляцию, настилают полусухую стяжку, штукатурят стены, устанавливают импортные комплектующие: радиаторы отопления, окна и входную дверь, которые вам не придётся менять, и они прослужат не одно десятилетие. Самые шумные и грязные работы будут сделаны, а покупателям останется сконцентрироваться на дизайне и наполнении. – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».