Как сэкономить на ремонте при покупке квартиры в новостройке

Как сэкономить на ремонте при покупке квартиры в новостройке
Как сэкономить на ремонте при покупке квартиры в новостройке
Сегодня, 09:57ЭкономикаФото: Mkset.ru
Всё можно сделать с учётом ваших предпочтений, начиная от планировочного этапа и заканчивая качеством материалов.

По статистике всего лишь 12% россиян выбирают квартиры с отделкой[1]. И это не удивительно, ведь покупая новую квартиру все хотят видеть её комфортной, уютной и индивидуальной. Большинство людей по-прежнему предпочитают делать ремонт «под себя» и при таком положении дел оптимальным вариантом является покупка квартиры с предчистовой отделкой.

- У застройщиков нет ресурса обговаривать с каждым покупателем нюансы образа жизни, поэтому чаще всего в чистовой отделке предлагают типовые интерьерные решения. Например, в комнате сделаны 4 розетки. Но у одного покупателя 2 из них закроет шкаф, а другому нужен рабочий стол там, где розеток не предусмотрено и новосёлам в любом случае приходится всё переделывать. Черновая же планировка даёт широкое пространство для дизайнерской и отделочной мысли. Ничего не нужно переделывать, ломать, дополнять или упрощать. Всё и так предельно просто. Всё можно сделать с учётом ваших предпочтений, начиная от планировочного этапа и заканчивая качеством материалов. Поэтому для передачи квартир в жилых комплексах: «Новатор», Grand&Grand и «Уфимский Кремль», мы выбрали вариант улучшенной черновой отделки – это промежуточный вариант между черновой и чистовой отделкой. Наши специалисты укладывают шумоизоляцию, настилают полусухую стяжку, штукатурят стены, устанавливают импортные комплектующие: радиаторы отопления, окна и входную дверь, которые вам не придётся менять, и они прослужат не одно десятилетие. Самые шумные и грязные работы будут сделаны, а покупателям останется сконцентрироваться на дизайне и наполнении. – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-специалист ГК «Первый Трест».

Преимущества улучшенной черновой отделки неоспоримы:

  • Экономия средств В отличии от черновой отделки, где требуется дополнительное выравнивание стен, ремонт в квартире с улучшенной черновой отделкой не потребует больших вложений. Это существенно экономит средства на приобретение отделочных материалов, а также на оплате работы бригады, в случае, если ремонт выполняется не собственными силами.
  • Экономия времени и скорый переезд В квартире с улучшенной черновой отделкой потребуется меньше отделочных работ, а значит переезд в новую квартиру случится быстрее. При наличии всех строительных материалов ремонт в квартире можно завершить всего за несколько недель.
  • Возможность реализовать любые дизайнерские решения В отличии от квартир с чистовой отделкой, где ремонт уже сделан застройщиком, улучшенная черновая отделка позволяет сделать все то, что так давно хотелось. Темный ламинат и белый плинтус? Легко! Дизайнерские обои и декоративная штукатура? Без проблем! Светящийся подиум или многоуровневый потолок? Запросто! Вы сможете воплотить любое дизайнерское решение в своей квартире.
  • Тишина и покой в квартире Благодаря улучшенной черновой отделке не только вы быстро закончите свой ремонт, но и ваши соседи. А это значит, что не будет звуков дрели по утрам, лифты и подъезды останутся чистыми.

Итак, какую отделку выбрать при покупке квартиры выбирать только вам. Но именно улучшенная черновая отделка дает возможность проявить индивидуальность и креативность, и в то же время не требует на это слишком много времени и денег, ведь самые сложные работы уже выполнены.

Если вы хотите жить качественном доме от надёжного застройщика обращайтесь в офисы продаж по адресам: г. Уфа, ул. Коммунистическая, 78, ул. 50-летия Октября, 15 к.1 или по телефону 8 (347) 222-0-111.

[1] По данным агентства недвижимости «БЭСТ-новострой».

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