Начни май с новой квартиры! Старт продаж второй очереди строительства ЖК «Новатор»

Группа компаний «Первый Трест» открыла предварительное бронирование на квартиры во второй очереди строительства жилого комплекса нового поколения «Новатор», который возводится рядом с ТРК «Планета».

- ЖК «Новатор» создан для прогрессивных уфимцев. Тех, кто понимает важность технологий и предпочитает уникальные решения. Он воплощает в себе по-настоящему инновационный подход к архитектуре и имеет узнаваемый облик. Это масштабный проект площадью более 150 000 м2 , в котором нам удалось создать уникальный силуэт, собрав объёмы зданий из небольших блоков и усилив визуальный эффект за счёт переменной этажности от 10 до 20 этажей, – рассказала Наталья Всесвятская, ведущий PR-менеджер ГК «Первый Трест». Само название задает тон всему проекту – жилые дома и инфраструктура возводятся с учетом самых новейших тенденций архитектурных и строительных трендов. Это первый в Уфе жилой комплекс комфорт-класса с системой централизованного кондиционирования! Проектом предусмотрены: дизайнерское оформление холлов и входных групп, детские и спортивные площадки, зоны для отдыха и занятий CrossFit. В распоряжении жильцов будет более 9 500 кв. м для занятий спортом и активного отдыха. Здесь вы и ваши дети всегда найдёте чем заняться с пользой для здоровья, не покидая безопасную территорию закрытого двора. Среди планировочных решений представлены как классические, так и редкие форматы квартир - от однокомнатных до просторных семейных. В квартирах предусмотрены увеличенные окна, благодаря чему в вашей квартире будет максимальное количество дневного света. А высокие - 2,7 м - потолки расширят пространство и дадут вам возможность воплотить в жизнь самые интересные дизайнерские проекты. Расположение в географическом центре города, развитая инфраструктура и удобная транспортная развязка делают ЖК «Новатор» идеальным вариантом для тех, кто всегда в движении. В радиусе 1 км от ЖК находятся 3 детских сада, 2 школы и 1 лицей, ТРЦ «Планета», продуктовый, строительный и спортивный гипермаркеты, кинотеатр «Искра» и ипподром «Акбузат», кафе и рестораны и многое другое. Важно отметить, что возведение комплекса ведётся по программе проектного финансирования с использованием счетов эскроу в АО «Банк ДОМ.РФ», и покупка квартиры в ЖК «Новатор» безопасна даже на самых ранних этапах строительства. Неоспоримыми преимуществами покупки с использованием эскроу-счетов являются: строгий контроль хода строительства со стороны банка, гарантия успешного проведения сделки, страхование денежных средств на эскроу-счетах, возможность перевести нужную сумму на счёт безналичным платежом. Успейте выбрать свою квартиру, пока в наличии широкий выбор планировочных решений! Позвоните нам по номеру 8 (347) 222-0-111 или приезжайте к нам в офисы продаж по адресам: г.Уфа, ул. Коммунистическая, 78 и ул. 50 лет Октября, 15 к. 1. Справка о компании ГК «Первый Трест», является системообразующим предприятием РФ, входит в Топ-3 застройщиков Башкирии и строит 7 жилых комплексов в городе Уфа: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской», ЖК Grand&Grand и ЖК «Новатор»[1]. [1] Информация дана на 05.05.2021 г.

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