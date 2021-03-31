Эксперты: борьба с потеплением может сблизить Россию и Америку

В конце 2021 года на конференции ООН по изменению климата западные страны станут добиваться удвоения показателей по снижению воздействия на климат, и будут стараться привлечь к этому другие страны, в том числе и Россию. Кроме того, Байден обещал применить решительные меры в торговле, чтобы поощрять активных борцов с потеплением, и наказать уклонистов. Впрочем, России, по мнению эксперта, нужно заботится не о решениях Байдена, а о своем бездействии, которое скоро способно привести ее к очень чувствительным потерями и в экономике, и в политике.