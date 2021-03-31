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Posted 31 марта 2021, 13:18

Published 31 марта 2021, 13:18

Modified 17 октября 2022, 20:41

Updated 17 октября 2022, 20:41

Эксперты: борьба с потеплением может сблизить Россию и Америку

Эксперты: борьба с потеплением может сблизить Россию и Америку

31 марта 2021, 13:18
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Экология
В вопросе об изменении климата России следует беспокоиться о собственном бездействии, способном очень скоро обернуться серьезными экономическими и политическими потерями.

Ученый-эколог Оливия Лазард в рамках проекта «Диалог Россия — США: смена поколений» опубликовала статью, в которой предположила, что борьба с изменением климата может сблизить Россию и США, поскольку совместного решения этой проблемы им избежать не удастся.

Согласно аналитике, Байден уже дал понять о приоритете экология в его деятельности на посту президента. Все страны станут предлагать свои энергетические концепции, а это откроет новые перспективы для сотрудничества. Пока в этом вопросе лидируют Китай, США и Евросоюз, тогда как Россия по-прежнему экспортирует нефть и газ.

Тем временем потепление идет по катастрофическому сценарию, так что уже в 2060 году средняя температура на Земле предположительно станет выше на три градуса, а это приведет к краху торговли, миллионам беженцев, крушению мирового порядка. Так что вместо соперничества в геополитике нужно будет решать проблему адаптации к новым условиям. И России скорее всего следует думать именно об этом.

В конце 2021 года на конференции ООН по изменению климата западные страны станут добиваться удвоения показателей по снижению воздействия на климат, и будут стараться привлечь к этому другие страны, в том числе и Россию. Кроме того, Байден обещал применить решительные меры в торговле, чтобы поощрять активных борцов с потеплением, и наказать уклонистов. Впрочем, России, по мнению эксперта, нужно заботится не о решениях Байдена, а о своем бездействии, которое скоро способно привести ее к очень чувствительным потерями и в экономике, и в политике.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Ранее Mkset разбирался в том, какие уроки извлечены из фенольной катастрофы в Уфе, которая произошла в столице региона 31 год назад, и возможно ли повторение трагических событий.

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#Андрей Королев#Общество#Экология#Новости
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