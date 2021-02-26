Грязный воздух, свалки, деградация шиханов: что происходит с экологией Башкирии

Министр экологии Башкирии Урал Искандаров заострил внимание на важности снижения нагрузки на атмосферу. По объёму загрязняющих выбросов Башкирия оказалась лидером в ПФО и на седьмом месте в России. Путь решения проблемы чиновники видят в развитии системы мониторинга - в крупных городах уже работают семь автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА): три в Уфе, две в Стерлитамаке, по одной в Учалах и Сибае. В прошлом году построены ещё две станции в Салавате. К 2024 году общее число станций должно вырасти до 13. Пока аккредитованы только объекты в Уфе и Стерлитамаке - они являются официальными источниками информации, остальные должны пройти эту процедуру в 2021-2022 годах. В планах ведомства войти в единую систему государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха и включить в неё датчики предприятий – основных загрязнителей воздуха. Пока этого не происходит из-за отсутствия нормативной базы.
Одной из главных задач третьего года мусорной реформы чиновники видят развитие системы раздельного сбора мусора. По данным первого заместителя министра Нияза Фазылова, в Башкирии раздельным сбором уже охвачено 37% населения, в текущем году этот показатель хотят довести до 70%. Башкирия вошла в число семи регионов, где реализуют пилотный проект организации сети фандоматов по приёму пластиковой и стеклянной тары. В текущем году в 90% населенных пунктов обещают установить контейнерные площадки, начнётся внедрение второго модуля автоматизированной системы мониторинга вывоза твердых коммунальных отходов «ТКО-Башкортостан». Он позволит дополнительно к отслеживанию процесса вывоза отходов с контейнерных площадок следить за работой полигонов и мусоросортировочных комплексов. Продолжается ликвидация несанкционированных свалок.
- За последние 2 года ликвидировано 1077 свалок из 3199. К концу 2024 года мы должны завершить этот процесс, - сообщил Урал Искандаров.
К четвертому кварталу нынешнего года должны быть получены положительные заключения госэкспертиз по ликвидации незаконных свалок в черте Благовещенска, Кумертау, Давлеканово, Баймака, Сибая, Стерлитамака и свалки промышленных отходов «Михайловская» в Стерлитамакском районе.
В рамках федерального проекта по сохранению уникальных водных объектов в 2020 году начата расчистка пруда на реке Потеха в Благовещенске, которую должны завершить в 2022 году.
В 2020 году за счёт бюджетных средств построена вторая очередь полигона с мусоросортировочным комплексом в Дуванском районе, он заработает в ближайшее время. За счет внебюджетных источников построены пять комплексов: в Иглинском, Аургазинском, Уфимском, Кушнаренковском районах. В текущем году планируется строительство экотехнопарков в Благовещенском и Баймакском районах. Операторам по перевозке отходов из бюджета выделят средства на обновление спецтехники.
- Практика показала эффективность: в 2019-2020 годах из республиканского бюджета на эти цели выделялось по 50 млн рублей ежегодно, операторы приобрели 76 мусоровозов, что позволило увеличить периодичность вывоза отходов во всех населенных пунктах, - отметил Нияз Фазылов.
Директор Института биологии УФИЦ РАН Василий Мартыненко назвал главным событием 2020 года придание Куштау статуса республиканского памятника природы. Памятник спроектировали за семь дней и согласовали с Москвой за три дня, что является своеобразным рекордом. При установлении границ в охранную зону включили подножие и горнолыжный комплекс, где можно развивать туристические объекты, но нельзя заниматься геологоразведкой.
Теперь, по словам учёного, над шиханами нависла опасность деградации, виной этому - «дикий» туризм.
- Когда огромный поток туристов идёт, на тропе исчезает травяная растительность, оголяется камень. Во время дождей или влажной погоды люди скользят, расширяя эти тропы, топчут, уничтожая краснокнижные растения. На Тратау и Юрактау есть участки, где ширина троп достигает 20-40 м, - они видны из космоса. Запретить людям посещать шиханы невозможно, мы видим выход в строительстве специальных лестниц, таков и международный опыт. В этом году вышло постановление правительства, разрешающее обустройство таких маршрутов, - отметил Мартыненко.
В 2021 году планируется также создать особо охраняемую природную территорию на озере Талкас в Баймакском районе, которое сейчас страдает от антропогенной нагрузки: берега изъезжены, в озере моют машины. Памятник природы уже спроектирован, идут последние согласования. Когда водоём получит новый статус, там можно будет купаться, ловить рыбу и даже использовать лодки с электромоторами. Обещают, что предприниматели, развивающие здесь туризм, ущемлены не будут. В завершение выступления Василий Мартыненко коснулся судьбы уникальных Кужановских лиственниц, пострадавших от рук вандалов минувшей осенью. По его мнению, несмотря на принятые меры, шансы на восстановление хотя бы некоторых деревьев очень малы.