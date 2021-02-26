Грязный воздух, свалки, деградация шиханов: что происходит с экологией Башкирии

Лидеры по выбросам

Министр экологии Башкирии Урал Искандаров заострил внимание на важности снижения нагрузки на атмосферу. По объёму загрязняющих выбросов Башкирия оказалась лидером в ПФО и на седьмом месте в России. Путь решения проблемы чиновники видят в развитии системы мониторинга - в крупных городах уже работают семь автоматизированных станций контроля загрязнения атмосферы (АСКЗА): три в Уфе, две в Стерлитамаке, по одной в Учалах и Сибае. В прошлом году построены ещё две станции в Салавате. К 2024 году общее число станций должно вырасти до 13. Пока аккредитованы только объекты в Уфе и Стерлитамаке - они являются официальными источниками информации, остальные должны пройти эту процедуру в 2021-2022 годах. В планах ведомства войти в единую систему государственного мониторинга состояния атмосферного воздуха и включить в неё датчики предприятий – основных загрязнителей воздуха. Пока этого не происходит из-за отсутствия нормативной базы.