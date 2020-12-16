Экологи бьют тревогу из-за строительства ЦБК в Красноярском крае

В Красноярском крае действительно нет ни одного действующего производства по переработке целлюлозы. Последний комбинат в Енисейске закрыли еще несколько лет назад. Однако те проекты, которые предлагают региону сейчас, эколог Александр Колотов, директор общественной экоорганизации «Плотина», называет «страдающими от гигантизма». Инвесторы не хотят строить небольшой или средний ЦБК, он непременно должен быть масштабным. Помимо этого, эколог считает, что строить сразу два комбината неэффективно.