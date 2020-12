Экологи бьют тревогу из-за строительства ЦБК в Красноярском крае

Строительство целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) в Красноярском крае может вызвать новую экологическую катастрофу. Об этом сообщают краевые экологи. Местные жители бьют тревогу и объединяются в группу «НЕТ ЦБК в Лесосибирске».

Ранее компания Rockwell Capital Глеба Франка объявила о планах построить два крупных ЦБК в регионе. Если это осуществится, то Франк станет вторым производителем бумаги и целлюлозы в стране, пишут «Новые известия». В Красноярском крае действительно нет ни одного действующего производства по переработке целлюлозы. Последний комбинат в Енисейске закрыли еще несколько лет назад. Однако те проекты, которые предлагают региону сейчас, эколог Александр Колотов, директор общественной экоорганизации «Плотина», называет «страдающими от гигантизма». Инвесторы не хотят строить небольшой или средний ЦБК, он непременно должен быть масштабным. Помимо этого, эколог считает, что строить сразу два комбината неэффективно. «Если мы говорим о строительстве комбината, то он должен быть либо в Енисейском районе, либо в Лесосибирске. При этом даже если выберут только один проект, я сомневаюсь, что объём сырья в близлежащих районах будет достаточен для загрузки на полную проектную мощность», — отмечает Колотов. Также при строительстве подобного объекта необходимо будет провести экологическую экспертизу, учесть возможное влияние на окружающую среду, организовать общественные слушания. При этом проведение последних обязательно, без них госэкспертиза не одобрит проект. По словам Колотова, участие активистов в данном мероприятии будет во многом зависеть от заказчика проекта и организатора слушаний — местной администрации. Однако жители уже сейчас опасаются вредных выбросов и экологического ущерба, который может нанести ЦБК. «Есть презумпция экологической виновности. Заказчику необходимо доказать, что воздействие на экологию будет носить минимальный характер. Как успешно он это докажет, от этого тоже будет зависеть получение положительного заключения экспертизы», — поясняет Александр Колотов. Предыдущий проект строительства ЦБК в Енисейском районе получил значительное число замечаний по соотношению потенциальных сбросов. В случае чрезвычайной ситуации вся химия могла поступить в систему водоснабжения города. Экологи отмечают, что, пока нет наглядного подтверждения, какие именно методы и системы будут применяться, чтобы полностью исключить данную вероятность, у местных жителей есть основания не доверять строительству подобных объектов.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter