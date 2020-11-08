Россия увеличит выбросы парниковых газов, несмотря на мнение экологов

Президент России подписал указ «О сокращении выбросов парниковых газов», который формирует направление развития страны как сырьевой державы до 2030 года. Напомним, эти выбросы считают причиной парникового эффекта, из-за которого происходит потепление климата на планете. Согласно указу, необходимо «обеспечить к 2030 году сокращение выбросов парниковых газов до 70% от уровня 1990 года».
При этом, по официальным данным, сейчас Россия находится на уровне выбросов около 52% от показателей 1990 года. То есть фактически «снижение до 70%» означает рост выбросов парниковых газов. Все это выглядит достаточно противоречиво на фоне присоединения России к Парижскому соглашению по климату, которое как раз-таки стремится преодолеть парниковый эффект.
По мнению сопредседателя российской экологической группы «Экозащита!» Владимира Сливяка, президент показал, что Россия все еще живет приоритетами 90-х, когда страна имела основные доходы за счет продажи сырья. Эколог считает, что, позиционируя Россию как «великую нефтяную державу», в Кремле упустили изменения, которые произошли за последние десятилетия.
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Стоит отметить, что тенденции последних нескольких лет привели к появлению в России «экологических бомб замедленного действия». По мнению экспертов, экология сейчас стала мощным фактором для современной протестной активности населения. Политолог Екатерина Шульман подчеркивает, что экологически- и градозащитный протест в стране значительно вырос по сравнению с 2018 годом: в 2019 году они вышли на второе место после акций гражданского и политического протеста, обогнав протест трудовой, который ранее был самым популярным.