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Posted 28 марта 2021, 10:06

Published 28 марта 2021, 10:06

Modified 17 октября 2022, 20:38

Updated 17 октября 2022, 20:38

Большинство россиян уверены, что не могут влиять на политику в стране

Большинство россиян уверены, что не могут влиять на политику в стране

28 марта 2021, 10:06
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Психологи объясняют этот феномен сильно выраженным у граждан России синдромом «выученной беспомощности».

Аналитики Института социально-политических исследований РАН опубликовали актуальные данные социологических исследований в работе «Куда идёшь, Россия?».

Если по итогам исследований в 2017 году они фиксировали, что благополучными в финансовом отношении можно было признать лишь 16% россиян, около 4% россиян предполагали значительное улучшение материального положения своей семьи через 5 лет, то в новом сборнике эксперты сосредоточились на других вопросах.

Так, в частности, один из актуальных запросов российского общества — это мечта о том, чтобы Москва начала считаться с интересами регионов: всего лишь 10% жителей России считают, что «Центр проводит политику в интересах регионов». Более того, большинство из граждан считают, что не могут повлиять на политические процессы в стране — с этим утверждением согласны 73% россиян. Примечательно, что эта цифра почти неизменно держится на одном и том же уровне с 2004 года.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Ранее Mkset провела соцопрос по качеству медпомощи в Башкирии. Респонденты отвечали на семь вопросов в соцсети ВКонтакте относительно их удовлетворенности качеством медицинской помощи. Позднее, уже в период пандемии, Mkset составил рейтинг и антирейтинг местных больниц и поликлиник.

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#Андрей Королев#Политика#Новости
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