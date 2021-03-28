Большинство россиян уверены, что не могут влиять на политику в стране

Posted 28 марта 2021, 10:06
Published 28 марта 2021, 10:06
Modified 17 октября 2022, 20:38
Updated 17 октября 2022, 20:38
Аналитики Института социально-политических исследований РАН опубликовали актуальные данные социологических исследований в работе «Куда идёшь, Россия?».
Если по итогам исследований в 2017 году они фиксировали, что благополучными в финансовом отношении можно было признать лишь 16% россиян, около 4% россиян предполагали значительное улучшение материального положения своей семьи через 5 лет, то в новом сборнике эксперты сосредоточились на других вопросах.
Так, в частности, один из актуальных запросов российского общества — это мечта о том, чтобы Москва начала считаться с интересами регионов: всего лишь 10% жителей России считают, что «Центр проводит политику в интересах регионов». Более того, большинство из граждан считают, что не могут повлиять на политические процессы в стране — с этим утверждением согласны 73% россиян. Примечательно, что эта цифра почти неизменно держится на одном и том же уровне с 2004 года.