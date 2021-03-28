Большинство россиян уверены, что не могут влиять на политику в стране

Так, в частности, один из актуальных запросов российского общества — это мечта о том, чтобы Москва начала считаться с интересами регионов: всего лишь 10% жителей России считают, что «Центр проводит политику в интересах регионов». Более того, большинство из граждан считают, что не могут повлиять на политические процессы в стране — с этим утверждением согласны 73% россиян. Примечательно, что эта цифра почти неизменно держится на одном и том же уровне с 2004 года.