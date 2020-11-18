«Дай Бог туда не попадать»: как уфимцы оценивают качество работы местных больниц

— Тут и говорить нечего, дозвониться на запись это в среднем 1,5 часа. Врача дождаться потом 50/50 может и просто звонить так как он просто ко всем физически не успевает прийти. А по записи на приём придёшь, не факт, что врач есть этот и запись эта актуальна, таких везучих там будет много и все не успеют на приём… Так что бардак и хаос с обслуживанием, радует что хоть не грубят, а пытаются решить проблему.