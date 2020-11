«Дай Бог туда не попадать»: как уфимцы оценивают качество работы местных больниц

Чтобы узнать мнение уфимцев о тех учреждениях, где они вынуждены лечиться в условиях пандемии, Mkset составил рейтинг и антирейтинг местных больниц и поликлиник.

Пандемия в Башкирии продолжается, и, судя по растущим темпам заболеваемости, останавливаться пока не собирается. Тем временем жители региона продолжают страдать от других, более прозаичных, но не менее тяжелых заболеваний и инфекций. Правда, доступность и своевременность медпомощи в условиях перегруженной системы здравоохранения в республике оставляет желать лучшего — соцсети заполонили жалобы на городские больницы и поликлиники. В качестве основного критерия в нашем рейтинге и антирейтинге мы использовали оценки, оставленные в Яндексе, поскольку эта платформа более популярна, чем Гугл и 2ГИС. В отзывах сохранена авторская орфография, где это возможно. Худшие больницы города по мнению уфимцев 1. Наименьшая оценка в Яндекс.Картах у ГБУЗ РБ Городская больница № 13, которая расположена в Шакше (Стадионная ул., 7/2) — 1,6 (всего 86 оценок). В Гугле у ГКБ рейтинг и того меньше — 1,3 (всего 17 оценок), в 2ГИС — 1,7. Судя по отзывам, у этой больницы типичные проблемы, с которыми можно столкнуться в большинстве медицинских учреждений: тяжело попасть на прием к врачу, качество медуслуг хромает, а персонал не отличается дружелюбием. Есть еще и актуальные проблемы пригородных больниц: — Очень мало хороших специалистов, нет узких специалистов, приходится ездить в город в платные клиники. И если до 2020 года встречаются комментарии, которые оценивают работу врачей положительно («Хорошая поликлиника, отзывчивые врачи, но нуждается в ремонте», 17.09.2019), то с наступлением пандемии комментарии становятся резко отрицательными («Сколько раз нужно позвонить в регистратуру, чтобы дозвониться? Сейчас буду делать 40 звонок уже!», 15.06.2020). Один из свежих отзывов датирован 4 октября: — Бываю там очень редко, и дай Бог туда не попадать. Медперсонал грамотный, предупредительный, строгий. 2. Немногим выше в Яндексе оценка уфимской поликлиники № 38 (Российская, 94) — 1,7 (всего 51 оценка). В Гугле оценка выше — 1,9 (всего 24 оценки), в 2ГИС — 1,6 (54 отзыва). Большое количество отзывов на различных платформах говорит о том, что пандемия особенно никак не отразилась на качестве работы поликлиники. Так, например, один из юзеров под ником Рамиль пишет отзыв, который больше подошел бы для иллюстрации 2020 года, но это 4 сентября 2019-го: — Не больница, а шаражка! Умирая от высокой температуры, пришлось 4 часа сидеть в коридоре на приём… Тут пока дождёшься врача и сдохнешь и вылечиться и снова сдохнешь. Нет, это не больница, сарай… Кстати, сообщение от 11 июля только еще раз доказывает, какие перегрузки испытывала система здравоохранения РБ летом, когда заболеваемость коронавирусом, согласно официальной статистике, пошла на спад: — Звонила вызвать неотложку. Дозвонилась на 4 день (вернее дозванивалась я все дни; все хорошо, все передадим) и тишина… Передавалась ли информация дежурному терапевту? Конечно, нет. Когда уже звонишь в 4 день — посылают прямым текстом. Очень отвратительное поведение сотрудников. Свежие осенние отзывы тоже ничем порадовать не могут: — Не пускают на прием к врачу, хотя есть запись через госуслуги, говорят что ковид, лечитесь удаленно. Было бы смешно, если бы не было так грустно за нашу медицину и страну. 3. Поликлиническое отделение № 1 ГКБ № 13 (ул. Ферина 2) на данный момент оценивается на 1,9 из 5 баллов (56 оценок в Яндекс.Картах). В Гугле оценка чуть выше — 2,3 (всего 8 отзывов), а в 2ГИС совсем низкая — 1,1 (всего 16 отзывов). Интересно, что негативно-нейтральные комментарии («Обычная городская поликлиника, очереди, узкие коридоры») соседствуют с положительными («Современное оборудование. Вежливый персонал»). При этом еще в январе этого года ГКБ отвечала на комментарии пользователей и предлагала разбираться в тех или иных ситуациях. Весной тон комментариев значительно помрачнел, а представители больницы перестали реагировать на отзывы. Топ лучших больниц Уфы 1. У республиканской клинической больницы № 2 (ул. Пушкина, 99) в Яндекс.Картах оценка 4,3 (всего 50 оценок). В Гугле оценка 4 на основе 10 отзывов, в 2ГИС — 5 (2 отзыва). Примечательно, что большинство отзывов написано до пандемии. Единственный комментарий времен коронавируса написали 23 октября, и он больше касается инфраструктуры, чем собственно больницы: — С парковкой действительно трудности, а после того, как закрыли Советскую площадь, особенно. Обычно удавалось оставить машину на ул. Октябрьской революции, но однажды мне там заднее колесо проткнули. Врачи и медсестры, как правило, доброжелательны. Но запись по телефону однажды меня подвела, оказался не записанным. 2. Высокие показатели у ГКБ Демского района (ул. Дагестанская 10/2) в Яндекс.Картах — 4,1 (на основе 71 оценки). — Поликлиника хорошая! Но некоторые врачи халтурят! — считает Наталья Федорова, оставившая отзыв в Яндексе 1 ноября. При этом в 2ГИС у этой больницы оценка лишь 1,5/5 на основе 26 отзывов. Комментарии там соответствующие. К примеру, Августа Абаимова пишет 15 ноября: — В регистратуре просто скотское отношение. На вопрос есть ли лор в больнице сказали нет. И на вопрос к кому обратиться махнули на меня рукой и закрыли окно. Мне срочно нужна была помощь. Хорошо, что коньки там не отбросила. Судя по отзывам, многие пытались здесь проходить медкомиссию для замены водительского удостоверения, но столкнулись с проблемами. Как, например, Айгуль Бикмухаметова в июле текущего года: — Сказали приходите с 8:00 до 15:00. Сколько стоит комиссия, регистратура не знает. Приехала на след.утро, оплатила комиссию, но вот незадача: окулиста нет. Сказали приходите к 11:30 до 13:00. Пришла к положенному времени, прошла окулиста, и вот снова не слава богу, стою возле кабинета и он закрыт, время 12:52, а все специалисты сначала были на оперативке, а теперь они кушают сидят!!!!! Весь коридор забит в душном коридоре больными, в масках ждут очереди, пока наши врачи насытятся!!! 3. Городская поликлиника № 50, отделение № 3 (Парковая 8) тоже имеет противоречивую оценку. Если в Яндекс.Картах в сумме она составляет 4.1 (24 оценки), то в 2ГИС — 1,4/5 (27 отзывов). Один из пользователей Антон Мухин рассказал, что в среднем дозвониться до регистратуры занимает у него около 1,5 часов. — Тут и говорить нечего, дозвониться на запись это в среднем 1,5 часа. Врача дождаться потом 50/50 может и просто звонить так как он просто ко всем физически не успевает прийти. А по записи на приём придёшь, не факт, что врач есть этот и запись эта актуальна, таких везучих там будет много и все не успеют на приём… Так что бардак и хаос с обслуживанием, радует что хоть не грубят, а пытаются решить проблему. В отзывах можно найти случаи, которые говорят о том, что система здравоохранения в республике попросту не справляется: — Безответственность сотрудников просто шокировала. Вызвала врача на дом, жду 2 сутки с температурой и никто не пришёл. В регистратуре не смогли ничем помочь,рассказывает Дина Рысаева 16 сентября. P. S. Эта система оценок добралась и до самой недавней клиники Уфы — инфекционного центра, который в рекордные сроки возвели в Зубово. Работает он лишь шестой месяц, но уже имеет невысокие оценки — 2,5 в Яндекс.Картах (на основе 11 оценок) и 1,5/5 в 2ГИС. Так, например, Регина Фахрутдинова рассказала 27 сентября, что ее мать легла в больницу с пневмонией, но за два дня пациентке сделали лишь пару уколов от высокой температуры. — Сперва пришла медсестра посмотрела, сказала ей: «Всё», развела руками и ушла. Как можно так относится к пациентам? Открыто говорить им, что всё! Никаких капельниц, антибиотиков. Они просто решили, что нет смысла лечить и ничего не делали. Просто ждали. На третий день, утром, её перевели в реанимацию. Когда её не стало, даже не сообщили. Но и здесь нашлись положительные отзывы. Так, Юрий Гаритов 7 октября благодарит медперсонал, считая их героическими людьми: — Первый день лежал в коридоре, мест в палатах не было. Но на ночь уже положили в палату. За 12 дней поставили на ноги, сняли острую фазу. Отправили на домашнее долечивание. Хочу выразить огромную благодарность всему мед.персоналу: и врачам, и м/с, и санитаркам за их тяжёлый, самоотверженный труд. Их оказывается работает 3 человека на один корпус, а это до 80 больных. Работать сутки в респираторах и защитных костюмах, живут в общежитии при госпитале. И находят ободряющие слова, поддерживают…

