«Без чувства юмора в политике делать нечего». Камиль Бузыкаев открыл выставку в Уфе

— Творчество Камиля равнодушным не оставляет. Авторитетов для него нет, он показывает мир таким, каким его видит. Чиновники понимают, что это тонкая оценка того, как политическая ситуация выглядит в его глазах. Мы всегда с нетерпением ждем, как Камиль отреагирует на очередное политическое событие. Каждый из нас становился объектом карикатур Камиля, я в том числе, иногда бывают довольно жесткие, — признался чиновник.