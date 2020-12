«Без чувства юмора в политике делать нечего». Камиль Бузыкаев открыл выставку в Уфе

В Башкирском художественном музее имени Михаила Нестерова открылась выставка художника-карикатуриста Камиля Бузыкаева «Уфа гуляем». Он признался, что изначально не верил, что его работы достойны оказаться здесь — наравне с картинами мэтров.

По словам Бузыкаева, он, будучи студентом, приходил в музей имени Нестерова с трепетом и душевным волнением. — Когда возникла идея организовать тут выставку, поначалу казалось: да разве можно, музей классический, здесь же висят работы мэтров! Но потом мудрость взяла верх над нерешительностью и решили попробовать. Ведь цель музея — не только посмотреть картины, но и дать толчок к самосовершенствованию, — цитирует художника «Башинформ». Photo: БГХМ имени Михаила Нестерова На выставке представлены более 70 его работ, они собраны по месяцам 2020 года. Камиль Бузыкаев рассказал, что его рисунки — художественный отклик на общественно-политические явления уходящего года. Первую экскурсию по выставке провёл он лично. Photo: БГХМ имени Михаила Нестерова — Я всегда говорил и не устану повторять: «В политике без чувства юмора делать нечего». Если у тебя нет чувства юмора, больше, чем секретарем партийной ячейки, ты не станешь. Вся наша жизнь, если смотреть под определенным углом, — это комикс, — сказал Бузыкаев. Открытие выставки сопровождалось визитом представителей руководства правительства Башкирии. Руководитель администрации главы республики Александр Сидякин отметил провокационность работ «политического бузотёра» Бузыкаева. Photo: БГХМ имени Михаила Нестерова — Творчество Камиля равнодушным не оставляет. Авторитетов для него нет, он показывает мир таким, каким его видит. Чиновники понимают, что это тонкая оценка того, как политическая ситуация выглядит в его глазах. Мы всегда с нетерпением ждем, как Камиль отреагирует на очередное политическое событие. Каждый из нас становился объектом карикатур Камиля, я в том числе, иногда бывают довольно жесткие, — признался чиновник. Он также заметил, что не зря предприятия обращаются к творчеству Бузыкаева, чтобы на основе его работ создать брендбук для рекламы. Так, название его выставки «Уфа гуляем» связано с новой продукцией «Башспирта» под названием «Чишмы сидим». Photo: БГХМ имени Михаила Нестерова Сам художник пускаться в подробные объяснения своих работ не стал. По его мнению, суть его рисунков открыта для «тех, кто в теме» или желает быть таковым. — Если у человека есть желание, он может в интернете забить героя, допустим: «Федун в ноябре» или «Медведев в июле», и поисковик выдаст ему нужную информацию, — объяснил Камиль Бузыкаев. Выставка продлится до 17 января.

