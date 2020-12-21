Ничто человеческое не чуждо: цитаты из стихов чиновников и политиков России

На минувшей неделе Глава совета директоров АО «Башинформ» и недавно избранный председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов опубликовал клип на свою песню «Моргенштерн», в которой он высмеивает стереотипы о чиновниках. Напомним, ранее Ростислав Мурзагулов выступил автором музыки к песне Элвина Грея «Не выходи из комнаты» на стихи Иосифа Бродского.
Mkset собрал цитаты из других творческих экспериментов башкирских и российских политиков и чиновников, которые также в свободное время увлекаются поэзией.
В 2017 году был опубликован клип под названием «Башкиры», посвященный 25-летию группы компаний «Гранэль» и выполненный по мотивам фильма «Крестный отец». Автор песни и участник видео — основатель ГК Андрей Назаров (ныне премьер-министр правительства РБ).
Я много странствовал, я дожил до седин.
Я был и сударь, и сеньор, и господин.
Я был кунак, я был кацо,
А вот теперь еще башкирское лицо.
Стихотворение «Разговор с редактором», которое бывший вице-премьер и министр имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев написал под домашним арестом по возбужденному в отношении него уголовному делу (в ноябре 2020 г. был оправдан).
Про то написано давно,
Лишь в музыке нужны повторы.
Конечно, легче про г…о,
Но, может быть, раздвинуть шторы?
О объективно оценить
Людей, бумаги, ссылки, иски
И после этого решить –
Всегда ли правы журналисты?
Поэтические опыты, о которых неоднократно писали местные СМИ, есть и у бывшего замглавы администрации Кировска Сергея Комлева. По информации Esquire, «обстоятельства написания этого текста покрыты тайной»:
Постелить бы соломки
Под уставшую жопь.
И поставить солонки
Чтобы что б, чтобы что б?
Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в 2017 году приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима) неоднократно печатался в литературном журнале «Знамя», также опубликованы несколько книг его стихов — «Огонь и отсвет» (2002), «Чужое побережье» (2012), «Авитаминоз» (2013).
Если игра эта стоит свеч,
То только лишь геморройных,
Если чего и сумели сберечь,
Только рассказы о войнах,
Если чего и успели сложить,
Лишь героический эпос.
Но отчего же так хочется жить,
Хоть и нелепо всё это?
Глава Добрянского района (Пермский край) Сергей Лызов - из песни собственного сочинения, исполненной на новогоднем концерте в местном доме культуры.
Я работу свою люблю,
Помогла она осознать,
Что душой и всем сердцем могу
Так по трактору тосковать.
Экс-глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов (с апреля 2017 года под арестом по подозрению в получении взятки):
Представьте, статусная личность
В потопе попадает в ад,
И наступает прозаичность,
И тяжелее во сто крат.
И выживаешь, выживаешь,
Назло судьбе, назло врагам.
Что будет — не предполагаешь,
И трудно доверять словам.
Но ты обязан сохраниться,
Дождаться праведного дня.
И на свободе воплотиться,
И встать из пепла и огня.
Стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова периодически публикует МИД. Также он является автором текста гимна МГИМО. В 2016 г. Сергей Лавров стал лауреатом премии «Имперская культура» Союза писателей России.
Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки,
Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог.
А посреди тайги в охотничьей землянке
Закашлялся во сне невзрачный мужичок.
Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный,
Наткнулся на ручей, упал, к воде приник.
И вдруг прям на него, как немец из тумана,
С дымящимся стволом выходит дед-лесник.
И выстрел заглушил шум дальних электричек,
Остался у ручья невзрачный мужичок.
В кармане у него нашли коробку спичек
И пачку сигарет с названием «Дымок».
Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков пишет музыку, стихи и прозу, играет на гитаре. На стих Владислава Суркова бывший участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов записал два музыкальных альбома.
Я снова один
мне дали свободу
зачем кокаин?
ведь есть этот воздух
бери и вдыхай
и все — жди прихода
так выглядит рай:
пустыня свобода
возьми и вдохни
всем сердцем всем мозгом
все ночи все дни
все земли все звезды
и весь этот май
всей бездной души
и не выдыхай
и все — не дыши.
Экс-руководитель аппарата Минобороны Евгения Васильева в 2013 году была одним из самым издаваемых поэтов в России (общий тираж ее книг составил 2,7 млн экз.). Будучи под домашним арестом (мошенничество при продаже активов Минобороны) занялась живописью, в 2020 году избрана почетным академиком Российской академии художеств.
Ты меня обманул, ну за что и зачем?
Разве я виновата, обидела чем?
Ты за что меня пнул, пусть слегка, сапогом?
Или я не твоя и не твой это дом?
Ты ушел и сказал: «Минут двадцать, вернусь».
Ну, а я жду тебя уже сутки, молюсь!
И с чего же ты взял, что так можно со мной —
Как с жеманной, постылой и скучной женой?