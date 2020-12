Ничто человеческое не чуждо: цитаты из стихов чиновников и политиков России

В стране, где даже президент может сыграть на рояле, чиновникам и политикам тоже не чужды творческие эксперименты. После обсуждаемого видео Ростислава Мурзагулова на песню «Моргенштерн», мы решили вспомнить работы чиновников и политиков Башкирии и России.

На минувшей неделе Глава совета директоров АО «Башинформ» и недавно избранный председатель Общественной палаты РБ Ростислав Мурзагулов опубликовал клип на свою песню «Моргенштерн», в которой он высмеивает стереотипы о чиновниках. Напомним, ранее Ростислав Мурзагулов выступил автором музыки к песне Элвина Грея «Не выходи из комнаты» на стихи Иосифа Бродского. Mkset собрал цитаты из других творческих экспериментов башкирских и российских политиков и чиновников, которые также в свободное время увлекаются поэзией. В 2017 году был опубликован клип под названием «Башкиры», посвященный 25-летию группы компаний «Гранэль» и выполненный по мотивам фильма «Крестный отец». Автор песни и участник видео — основатель ГК Андрей Назаров (ныне премьер-министр правительства РБ). Я много странствовал, я дожил до седин. Я был и сударь, и сеньор, и господин. Я был кунак, я был кацо, А вот теперь еще башкирское лицо. Стихотворение «Разговор с редактором», которое бывший вице-премьер и министр имущественных отношений Башкирии Евгений Гурьев написал под домашним арестом по возбужденному в отношении него уголовному делу (в ноябре 2020 г. был оправдан). Про то написано давно, Лишь в музыке нужны повторы. Конечно, легче про г…о, Но, может быть, раздвинуть шторы? О объективно оценить Людей, бумаги, ссылки, иски И после этого решить – Всегда ли правы журналисты? Поэтические опыты, о которых неоднократно писали местные СМИ, есть и у бывшего замглавы администрации Кировска Сергея Комлева. По информации Esquire, «обстоятельства написания этого текста покрыты тайной»: Постелить бы соломки Под уставшую жопь. И поставить солонки Чтобы что б, чтобы что б? Экс-министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев (в 2017 году приговорен к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима) неоднократно печатался в литературном журнале «Знамя», также опубликованы несколько книг его стихов — «Огонь и отсвет» (2002), «Чужое побережье» (2012), «Авитаминоз» (2013). Если игра эта стоит свеч, То только лишь геморройных, Если чего и сумели сберечь, Только рассказы о войнах, Если чего и успели сложить, Лишь героический эпос. Но отчего же так хочется жить, Хоть и нелепо всё это? Глава Добрянского района (Пермский край) Сергей Лызов - из песни собственного сочинения, исполненной на новогоднем концерте в местном доме культуры. Я работу свою люблю, Помогла она осознать, Что душой и всем сердцем могу Так по трактору тосковать. Экс-глава Республики Марий Эл Леонид Маркелов (с апреля 2017 года под арестом по подозрению в получении взятки): Представьте, статусная личность В потопе попадает в ад, И наступает прозаичность, И тяжелее во сто крат. И выживаешь, выживаешь, Назло судьбе, назло врагам. Что будет — не предполагаешь, И трудно доверять словам. Но ты обязан сохраниться, Дождаться праведного дня. И на свободе воплотиться, И встать из пепла и огня. Стихи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова периодически публикует МИД. Также он является автором текста гимна МГИМО. В 2016 г. Сергей Лавров стал лауреатом премии «Имперская культура» Союза писателей России. Дымился ствол сосны, дымился ствол берданки, Трещал в тайге пожар, тайгу окутал смог. А посреди тайги в охотничьей землянке Закашлялся во сне невзрачный мужичок. Проснулся, побежал сквозь дым, как полупьяный, Наткнулся на ручей, упал, к воде приник. И вдруг прям на него, как немец из тумана, С дымящимся стволом выходит дед-лесник. И выстрел заглушил шум дальних электричек, Остался у ручья невзрачный мужичок. В кармане у него нашли коробку спичек И пачку сигарет с названием «Дымок». Экс-помощник президента РФ Владислав Сурков пишет музыку, стихи и прозу, играет на гитаре. На стих Владислава Суркова бывший участник группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов записал два музыкальных альбома. Я снова один мне дали свободу зачем кокаин? ведь есть этот воздух бери и вдыхай и все — жди прихода так выглядит рай: пустыня свобода возьми и вдохни всем сердцем всем мозгом все ночи все дни все земли все звезды и весь этот май всей бездной души и не выдыхай и все — не дыши. Экс-руководитель аппарата Минобороны Евгения Васильева в 2013 году была одним из самым издаваемых поэтов в России (общий тираж ее книг составил 2,7 млн экз.). Будучи под домашним арестом (мошенничество при продаже активов Минобороны) занялась живописью, в 2020 году избрана почетным академиком Российской академии художеств. Ты меня обманул, ну за что и зачем? Разве я виновата, обидела чем? Ты за что меня пнул, пусть слегка, сапогом? Или я не твоя и не твой это дом? Ты ушел и сказал: «Минут двадцать, вернусь». Ну, а я жду тебя уже сутки, молюсь! И с чего же ты взял, что так можно со мной — Как с жеманной, постылой и скучной женой?

