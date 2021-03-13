День закрытых дверей: Башкирия встречает годовщину пандемии коронавируса

— После этого пришел я к выводу, что никакой заинтересованности в расследовании дела у следователей нет. 25 февраля снова заезжал к ним. Следователя не было, сказали что мне вынесли постановление об отказе и отправили почтой. В тот же день написал заявление для ознакомления с материалами проверки. Тишина. И вот в пятницу, 12 марта, я получил постановление об отказе, датированное 18 февраля. Там написано, что отсутствует событие преступления по ч.1 статьи 105 (умышленное убийство) и ч. 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Но причем тут это? Ведь речь идет не об умышленном преступении, а о врачебной халатности, превышении полномочий бывшим руководством РКБ и сокрытии и искажении информации и т. п. вещах, о которых я подробно написал в своем заявлении? — добавил сын погибшей пациентки.