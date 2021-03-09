Сахар со стеклом: Уфа признана одним из наиболее комфортных городов России

Posted 9 марта 2021, 04:45
Published 9 марта 2021, 04:45
Modified 17 октября 2022, 20:22
Updated 17 октября 2022, 20:22
Итак, в топ-листе, который сформирован на основе данных Росстата и МВД за 2019 год, Уфа заняла десятое место, за год поднявшись на три позиции. Лидируют в рейтинге Краснодар, Сургут, Тюмень, замыкают пятерку лидеров Петербург и Москва. Последнюю строчку в рейтинге занимает Уссурийск.
Как похорошела Уфа
По итогам 2019 года Уфа стала комфортнее за счет роста нескольких показателей. В частности, выросла оценка так называемой «стоимости жизни» — в этом комплексе критериев столица Башкирии резко переместилась с 54 места на 26. Что изменилось?
Во-первых, средняя заработная плата. Если в 2018 году средняя месячная зарплата (до вычета налогов) в первом полугодии составляла 38,2 тыс. руб., то в 2019 году за аналогичный период зарплата выросла до 42,4 тыс. руб. По данным Башстата, в 2020 году зарплата в регионе продолжила движение вверх и выросла на 5,4%. Это немногим больше роста инфляции, следовательно в кризисный для всей планеты год региону удалось не потерять весомую тенденцию.
Впрочем, стоит кое-что уточнить: более трети жителей республики все еще получают зарплату ниже 15 тыс. руб., а медианная зарплата в регионе не превышает 30 тыс. руб. Следовательно общий рост зарплат в столице говорит не столько о росте благосостояния уфимцев, сколько о том, что увеличивается и без того существенная разница между богатыми и бедными.
Во-вторых, доступность жилья. В частности, в 2019 году в Уфе было введено в эксплуатацию 720 тыс. кв. метров жилья — на 10% больше по сравнению с прошлым годом. Показатель вырос за счет строительства многоэтажек, акцент на которые делают с 2017 года. Эксперты прогнозировали дальнейшее понижение этого показателя, поскольку его увеличение может быть связано с желанием застройщиков закончить долевые строительства — с июля 2019 года подобный механизм возможен исключительно через эскроу-счета банков. Тем не менее показатель вырос и в 2020 году — в Уфе было сдано 773 тыс. кв. метров жилья.
Правда, стоит учитывать, что вырос не только объем сданных новостроек, но и их стоимость для потребителя. Так, в 2018 году 1 кв. метр первичного жилья стоил 65 тыс. руб., вторичного — 62 тыс. руб., в 2019 году цены поднялись до 77 и 72 тыс. руб. соответственно. На этом цены не остановились и продолжают быстро расти.
Говоря о жилье, стоит отметить и доступность аренды: по итогам рейтинга Уфе удалось в этом плане подняться с 77 на 43 место. В 2018 году эти затраты в среднем составляли около 14,5 тыс. руб., к 2021 году эта сумма выросла незначительно — до 15,8 тыс. руб. Учитывая формальный рост зарплат и соответственное уменьшение доли затрат на аренду жилья, доступность этой услуги в Уфе действительно растет.
Улучшилась ситуация и со стоимостью продуктовой корзины — Уфа поднялась с 13 на 7 место. Стоит отметить, что схожая тенденция была характерна и для всей страны: по данным Росстата, во второй половине 2019 года стоимость минимального продуктового набора снизилась до 4 тыс. руб. И это при том, что ее стоимость безостановочно росла, начиная с 1992 года. Анализируя дальнейшее состояние этого критерия, отметим, что в 2020 году вектор резко изменился: продукты в республике значительно подорожали, некоторые прибавили до 70% своей стоимости.
Не последнюю роль в комфортабельности города сыграло уменьшение стоимости услуг ЖКХ — Уфа немного улучшила свои показатели позицию в рейтинге и перешла с 52 строчки на 44. При этом и в 2018 году, и в 2019 услуги ЖКХ стабильно росли в цене на 2-4%. Несмотря на то, что и в 2020 году индексация не превысила нескольких процентов, накануне 2021 года в Башкирии разгорелся скандал, связанный с переплатами за отопление. В частности, в 412 многоквартирных домах Уфы сумма начислений по отоплению за декабрь выросла на 42% по сравнению с предыдущим месяцем, а в среднем в республике он вырос на 30%. Группа уфимцев даже записала видеообращение Владимиру Путину, в котором пожаловалась на стоимость услуг ЖКХ, уточнив, что в Башкирии один из самых высоких тарифов за отопление (в Уфе — 2198 руб./Гкал, в Казани — 1855 руб., Оренбурге — 1606 руб.)
По мнению доктора экономических наук, заместителя директора Института стратегических исследований РБ Альфии Кузнецовой на улучшение позиции Уфы в рейтинге повлияли, в первую очередь, рост объемов построенного жилья, покупательской способности горожан и размера средней заработанной платы. Кроме того, доля расходов на оплату услуг ЖКХ для уфимцев существенно не изменилась — и это при том, что в большинстве субъектов страны этот показатель вырос.
Старые раны
Если по стоимости жизни Уфа показала условно оптимистичный рост, то по качеству городской среды Уфа опустилась на несколько пунктов, хотя ее оценка по этому комплексу критериев показателю незначительно выросла.
В числе этих критериев — снижение преступности (улучшение: с 61 на 50 место). Так, за 2019 год в Башкирии количество уличных преступлений снизилось на 10%, в общественных местах — на 7%. Было раскрыто более 30 тыс. преступлений, в том числе — 5 тыс. тяжких и особо тяжких. Тем не менее по итогам 2019 года в регионе почти в два раза выросло количество киберпреступлений, за январь–май 2020 года их стало больше на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
Главной проблемой, которая ухудшила позиции Уфы в рейтинге, стала транспортная инфраструктура: состояние дорог не улучшается, а горожане регулярно жалуются на общественный транспорт. Подчеркнем, что это результаты всего лишь 2019 года, после которого был и перекопанный центр города, и закрытая на несколько лет ул. Комсомольская, и печально известная реконструкция развязка на проспекте Салавата Юлаева.
Как считают эксперты, корень проблемы в том, что инфраструктура, построенная в 80–90-е годы ХХ века, не соответствует современным требованиям, которые относительно быстро изменились. Это и широта дорог, и качество их выполнения, которое всегда готов подточить местный климат с обильными осадками, морозами и жарой. В последние годы стало не хватать и парковочных мест: по нормативам в Уфе должно быть 500 тыс. парковочных мест, в городе же нет и 100 тыс.
С одной стороны, власти уже третий год реформируют транспортную систему региона, с другой — при некоторой успешности отдельных решений в целом система по-прежнему не работает. Когда реформа завершится — неизвестно, сроки постоянно сдвигаются. Очевидно, что эта сфера может еще больше понизить комфортность столицы Башкирии.
— На следующий год, как только завершатся все ремонтные работы, по данному показателю мы однозначно выйдем на передовые позиции, — считает Альфия Кузнецова.
Управляющий партнер «Урбаники» Федор Коньков подчеркивает, что опубликованный рейтинг получился «довольно плотный в середине» и достаточно изменения одного-двух показателей за год, чтобы положение изменилось на десяток-другой позиций:
— На мой взгляд, места с 20-го по 80-е — это показатель того, что город примерно такой же, как средний город страны, подъем выше — повод для некоторой гордости, спуск ниже — повод для определенного беспокойства.