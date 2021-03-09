Сахар со стеклом: Уфа признана одним из наиболее комфортных городов России

Не последнюю роль в комфортабельности города сыграло уменьшение стоимости услуг ЖКХ — Уфа немного улучшила свои показатели позицию в рейтинге и перешла с 52 строчки на 44. При этом и в 2018 году, и в 2019 услуги ЖКХ стабильно росли в цене на 2-4%. Несмотря на то, что и в 2020 году индексация не превысила нескольких процентов, накануне 2021 года в Башкирии разгорелся скандал, связанный с переплатами за отопление. В частности, в 412 многоквартирных домах Уфы сумма начислений по отоплению за декабрь выросла на 42% по сравнению с предыдущим месяцем, а в среднем в республике он вырос на 30%. Группа уфимцев даже записала видеообращение Владимиру Путину, в котором пожаловалась на стоимость услуг ЖКХ, уточнив, что в Башкирии один из самых высоких тарифов за отопление (в Уфе — 2198 руб./Гкал, в Казани — 1855 руб., Оренбурге — 1606 руб.)