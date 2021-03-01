Куда мы катимся: почему бесполезно жаловаться на общественный транспорт в Уфе

В феврале Радий Хабиров поделился успехами в транспортной сфере региона: суммарно с июля 2019 года жители Башкирии использовали карту «Алга» для проезда 38 млн раз. Глава региона подчеркнул, что этот показатель будет расти еще быстрее, поскольку еженедельно реализуется около 5 тыс. новых карт, а значит транспортная реформа, начатая еще в 2018 году, все-таки двигается. Правда, с оглушительным скрипом.
Беды с «Алгой»
Отметим, что еще полгода назад директор «Башкирского регистра социальных карт» (БРСК) Руслан Нургалиев сообщал, что только с июля 2019 года по август 2020 года было совершено более 115 млн поездок по карте «Алга». Не столь важно, какой период работы карты имел в виду Радий Хабиров в своем сообщении, значительнее, что жители республики не прекращают жаловаться на проблемы с общественным транспортом.
Так, одна из главных проблем связана как раз с картой «Алга». Так, по словам уфимца Сергея Хафизова, в столице республики частные перевозчики транспортную карту принимают «со скандалами и недовольством», причем доходит и до того, что пассажиров с этой картой могут попросту высадить.
— Никакого желания пользоваться картой, кроме как в «Башавтотрансе», нет в последнее время, так как тратить свои нервы на частников не хочется. Либо окончательно уберите их с маршрутов, либо сделайте все, чтобы нал им обходился много дороже безнала.
— Кузнецовский затон обслуживает всего одна маршрутка — 211, — рассказывает уфимка Лилия Саитова. — Есть водители, которые вообще не признают карту «Алга», как садишься — сразу предупреждают, чтобы приготовили наличку или перечислили онлайн, потому что у них терминал не работает — зарядка кончилось или нет чековой ленты. Некоторые сразу говорят, что они зарплату не могут получить. После работы приходится по 30-40 минут стоят на остановке — проезжают не останавливаясь.
Подобные жалобы неоднократно поступали как в систему «Инцидент», так и в комментарии под сообщениями Радия Хабирова в соцсетях. В них фигурируют маршруты, на которых либо нет, либо очень мало автобусов «Башавтотранса», чаще всего упоминаются маршруты 163, 247 и 233. Примечательно, что водители просят оплачивать проезд через Сбер Онлайн или наличными даже на популярных маршрутах на проспекте Октября.
Ответы пресс-служб Минтранса РБ и уфимской мэрии, как правило, уверяют, что перевозчики на обозначенных маршрутах заключили договор присоединения к Единой республиканской системе оплаты проезда, а необходимое оборудование у них есть.
— Управление транспорта и связи Уфы на очередном совещании с перевозчиками вынесет на обсуждение вопрос приема водителями карты «Алга», а перевозчики усилят контроль над водителями в части приема безналичной оплаты проезда. В случае отказа водителей принимать оплату безналичным способом, просим сообщать информацию о номере маршрута, марке, госзнаке автобуса, дате и времени нарушения на горячую линию «Уфагортранса», — уточняет замначальника информационно-аналитического управления — пресс-службы администрации Уфы Лариса Салихова.
О том, что карту «Алга» частники принимают неохотно, Mkset упоминал еще полгода назад, когда завершение транспортной реформы отодвинули до сентября 2021 года. По словам транспортного предпринимателя Олега Арефьева, все средства, которые проходят через «Алгу» и поступают в систему «БРСК», могут не дойти до того, кто оказывает услуги перевозки. В частности, деньги пассажиров поступают на счет компании «Расчетные решения», которая должна перечислять деньги перевозчикам и процент «БРСК». Но здесь часть денег «теряется», а перевозчики тщетно просят «БРСК» выплатить заработанные деньги.
По словам министра транспорта РБ Алана Марзаева, суммарно к концу 2020 года республиканским перевозчикам раздали 5000 терминалов для сбора безналичной оплаты проезда, из которых около 1,2 тыс. не функционирует, потому что перевозчики собирают оплату за проезд по-своему. Отметим, что с 2021 года власти Башкирии сняли мораторий на штрафы за отказ принимать безналичный способ оплаты проезда. Несмотря на то, что прошло уже два месяца нового года, частники штрафов все еще не боятся, а система по-прежнему не отлажена.
В тесноте, зато не на морозе
Еще одна острая проблема — нехватка автобусов. Так, на многих маршрутах автобусы ходят со слишком большим интервалом, и это особенно чувствуется в февральские морозы. Кроме того, эти автобусы не только редкие, но чаще всего — еще и относительно маленькие. В итоге — замерзшие пассажиры на остановках и давка, что в условиях пандемии серьезно увеличивает риск заражения опасной инфекцией.
Примечательно, что подобные жалобы поступают не только по поводу частников (чаще всего — маршруты № 30, 364п, 104, 227), но и на «Башавтотранс».
— В автобусах «Башавтотранс» ездить невозможно, соблюдая социальную дистанцию, так как набиты под завязку, в последнее время особенно, — рассказывает уфимка Ирина Юмашева. — Утром с ГДК до второй площадки УМПО по маршруту 226 вообще не уехать: сегодня примерно в 7-10 утра один автобус проехал вообще не остановился, другой подъехал, битком набитый в середине салона, — попросила водителя открыть переднюю дверь, он послал меня подальше. Почему не открывают двери передние, на улице минус 27, а он уехал с пустым передом и пол-остановки остались дальше мерзнуть!
В пресс-службе «БАТ» объясняют, что, в частности, на маршруте № 226 работает 25 автобусов, средняя загрузка на рейс 44 человека, наполняемость по 5-баллельной шкале — 4-5 баллов, а интервал в утренние «часы-пик» — всего шесть минут. После пополнения автопарка предприятие будет думать об увеличении автобусов на этом маршруте. Напомним, в 2019 году «БАТ» получил 479 автобусов различной вместимости, в 2020 году — 245, в 2021 году закупит еще 120, первые поставки ожидаются в апреле. Другими словами, пассажирам остается делать то, что они умеют лучше всего, — ждать, причем не бесплатно: с марта 2021 года проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает в зависимости от типа маршрута до 23-28 руб. по карте «Алга», до 29-35 руб. по наличному расчету или банковским картам. Подорожание, как и в прошлом году, объясняется тем, что «БАТ» планирует и дальше обновлять свой подвижной состав. Очевидно, ценники пересмотрят и частные перевозчики.
Также уфимцы отмечают, что на многих маршрутах не соблюдается заявляемый график, а с началом транспортной реформы почти невозможно дождаться нужного автобуса уже после 20 часов — например, на маршрутах № 31, 234, 57, 235. К полуночи общественный транспорт в городе практически недоступен.
— Жителей Инорса, Сипайлово, Зеленая роща, Сочинской и Новобулгаково объединяет лишь один маршрут — 110С. В выходные ездит плохо, летом — еще хуже, кондуктор сказала, что снимают с линии и отправляют в межгород, а то и ломаются часто. По расписанию последний автобус с Инорса уходит в 19.28 — и это в миллионном городе! А люди работают до 20 — 21 часов. Как до дома добираться? — жалуется уфимка Рамиля Фасхутдинова.
В пресс-службе уфимской мэрии подчеркивают, что вечером из-за низкого пассажиропотока интервалы движения увеличиваются, а транспорт работает примерно до 22 — 23 часов. При этом количество автобусов на маршрутах корректируют сами перевозчики в зависимости от количества автобусов и водителей.
Налаживание диалога
Транспортный предприниматель Олег Арефьев в эфире радио «Эхо Москвы в Уфе» подчеркнул, что за организацию работы автобусов и маршруток в Уфе отвечает мэрия, а не перевозчики. Количество автобусов на линиях, их класс, графики — все это курирует мэрия, которая и должна следить за выполнением тех требований, которые она выдвигает при проведении конкурса. При этом он считает, что жаловаться на работу общественного транспорта на республиканском уровне не имеет смысла, потому что в Башкирии не выстроен внятный механизм взаимодействия городских властей с жителями по вопросу общественного транспорта:
— Количество автобусов на линии определяет город. Открою интересную и страшную тайну: это количество берется с потолка. Я общался с перевозчиками — их ставят на определенный маршрут, а город решает, что здесь достаточно, например, 40 автобусов и дает 40 маршрутных карт. Любые жалобы на то, что спрос большой, народу много, город отвечает, что по их данным количество автобусов оптимальное. И либо перевозчик оставляет все как есть и люди остаются на остановках, либо перевозчик ставит еще 20 автобусов, которые становятся нелегальными, потому что дополнительных карт у них нет.
Напомним, что министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Алан Марзаев во время подведения итогов 2020 года признался, что у него нет понимания того, какой объем пассажиропотока берут на себя частные перевозчики.
— Если нет данных о пассажиропотоке, на основании чего мы можем рассчитывать количество автобусов на линиях? — резюмирует Олег Арефьев. — И если «Башавтотранс» получает определенные дотации и может себе позволить быть убыточным, то частники этого себе позволить не могут и ставят столько автобусов, сколько есть на линии. По большому счету, сейчас идет война с ветряными мельницами — нам обязательно надо победить частников. Я не за частников и не против, я — за хороший транспорт. Если частники, пусть и на не очень хороших автобусах, город вывозят, то их не надо трогать, пока у нас нет альтернативы.
Эксперт подчеркивает, что складывается парадоксальная ситуация, в которой в принципе нивелируется понятие наказания за некачественное предоставление услуг. Дело в том, что реальное наказание, до которого можно довести ту или иную жалобу, — это лишение перевозчика права работать на маршруте. Но если это все-таки произойдет, то вместо него поставить будет попросту некого.
— Следовательно мы никого не можем наказать, даже если захотим. Рассчитывать, что частники будут взваливать на себя дополнительные затраты по содержанию контролирующих структур — наивно. При этом контролировать — надо. Если у частников нет этих структур, то кто в этом виноват? Тот, кто заказывает эту услугу и принимает ее в таком недостаточном формате.
P. S. Транспортная реформа в Башкирии продолжается с 2018 года. По словам Радия Хабирова, к сентябрю 2021 года должна быть готова «вся инфраструктура» (остановки, карта «Алга», навигация, качество вождения). В конце 2020 года Алан Марзаев отметил, что закончить транспортную реформу в регионе планируется к 2024 году.