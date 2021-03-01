Куда мы катимся: почему бесполезно жаловаться на общественный транспорт в Уфе

В пресс-службе «БАТ» объясняют, что, в частности, на маршруте № 226 работает 25 автобусов, средняя загрузка на рейс 44 человека, наполняемость по 5-баллельной шкале — 4-5 баллов, а интервал в утренние «часы-пик» — всего шесть минут. После пополнения автопарка предприятие будет думать об увеличении автобусов на этом маршруте. Напомним, в 2019 году «БАТ» получил 479 автобусов различной вместимости, в 2020 году — 245, в 2021 году закупит еще 120, первые поставки ожидаются в апреле. Другими словами, пассажирам остается делать то, что они умеют лучше всего, — ждать, причем не бесплатно: с марта 2021 года проезд в автобусах «Башавтотранса» подорожает в зависимости от типа маршрута до 23-28 руб. по карте «Алга», до 29-35 руб. по наличному расчету или банковским картам. Подорожание, как и в прошлом году, объясняется тем, что «БАТ» планирует и дальше обновлять свой подвижной состав. Очевидно, ценники пересмотрят и частные перевозчики.