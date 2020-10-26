Башкирия вошла в топ-5 регионов России по вводу жилья

За девять месяцев 2020 года в республике введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 9,6% больше показателя прошлого года. Для сравнения, в России введено 47,8 миллиона квадратных метра жилья. Показатель упал на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.