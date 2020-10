Башкирия вошла в топ-5 регионов России по вводу жилья

Башкирия заняла пятое место среди регионов России и второе место в ПФО по объемам ввода жилья. Данные предоставил и. о. министра строительства и архитектуры РБ Рамзиль Кучарбаев.

За девять месяцев 2020 года в республике введено в эксплуатацию 1,7 миллиона квадратных метров жилья, что на 9,6% больше показателя прошлого года. Для сравнения, в России введено 47,8 миллиона квадратных метра жилья. Показатель упал на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. В рамках нацпроекта «Жильё» Башкирия должна вводить не менее 3,7 квадратных метра жилья в год. Кроме того, республика участвует в федеральной программе «Стимул», которая содействует развитию строительства жилья за счет субсидий на благоустройство дорог, инженерных сетей и социальных объектов в новых микрорайонах. Динамика в строительной отрасли у нас неплохая: мы на пятом месте в стране. Каждый рубль, вложенный в стройку, умножается на 10, и всё это идет в экономику, отметил глава Башкирии Радий Хабиров. Также он поручил провести на этой неделе первое заседание Градостроительного совета. Напомним, в обязанности госоргана войдут вопросы по жилищному строительству, градостроительной концепции, защите памятников культуры и другие. О создании Градостроительного совета заявил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании 19 октября.

