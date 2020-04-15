Некуда бежать: как самоизоляция повлияла на уровень преступности в Башкирии

Если вспомнить практически любой фильм про эпидемию или иной катаклизм, его неотъемлемой частью обычно являются сцены, в которых толпы мародеров громят магазины и частные особняки, а также нападают на мирных измотанных карантином сограждан.

Медиакорсеть выяснила, возможно ли в нашей республике такое развитие событий?

По законам жанра

Начало первой нерабочей недели в Башкирии совпало с резонансным криминальным событием. В воскресенье, 29 марта, поздно вечером, произошла кровавая драка в подъезде дома по улице Амантая, 2 в Уфе. Как сообщили жильцы дома, в ходе драки одному из ее участников выстрелили в глаз, еще один мужчина был ранен в щеку.

- Мы смотрели из окна, как спортивного вида парни выскочили из нашего двора, бросились к своим автомобилям и уехали. Вспомнились кадры из кинофильма «Бригада» и других триллеров про «лихие 90-е». Стало очень не по себе. Сразу подумалось, не обернутся ли нерабочие недели ростом преступности, погромами и прочими ужасами, - поделились своими эмоциями очевидцы происшедшего.

Тем временем родительские чаты также стали заполняться пугающими сообщениями о тревожных событиях, которые творятся под вечер на опустевших улицах.

- Я шла с работы и увидела, как толпа подростков с воплями тащит куда-то перепуганного мальчишку в очках. Я догнала их, сделала вид, что вызываю по сотовому полицию и таким образом смогла отбить мальчика у хулиганья. Потом проводила его до дома. Он рассказал, что навещал бабушку, купил ей продукты, а компания хулиганов поймала его и стала требовать деньги, - рассказала уфимка Индира Исламова (имя изменено), живущая в микрорайоне Сипайлово.

Как сообщают горожане в соцсетях, пьяные вопли во дворах, к сожалению, не стихли с наступлением режима полной самоизоляции. И далеко не всегда полиция оказывается рядом и успевает утихомирить зарвавшихся дебоширов.

О том, что может твориться в деревнях, где в лучшем случае на поселок есть один участковый, лучше даже не фантазировать.

- Почему никто не наказывает алкашей, которые демонстративно включают громкую музыку в машине, пьют пиво, матерятся во всеуслышание? Спать невозможно. У нас маленький ребенок, не могли его полночи убаюкать. Я вышла и попросила парней успокоиться, так они музыку немного убавили, а орать не перестали. Больше я выходить не стала, побоялась, - такое сообщение прислала в редакцию жительница села Ильина Поляна Благовещенского района.

Звонить в полицию сельчанка побоялась, предположив, что хулиганы потом могут ей отомстить.

«Всё под контролем»

Помня о таких неблагоприятных ассоциациях, как карантин и беспорядки, региональные и муниципальные власти практически на каждом оперативном совещании обсуждают криминогенную обстановку. В минувший понедельник, 13 апреля, данную тему рассмотрели также и на оперативном совещании в правительстве Башкирии.

Как сообщил секретарь межведомственного Совета общественной безопасности РБ Алексей Касьянов, за прошлую неделю, по данным МВД, в республике было зафиксировано 262 преступления.

- В целом ситуация стабильная, какого-либо роста преступности не наблюдается, - уточнил докладчик.

Нельзя не отметить, что главной темой своей работы стражи порядка сейчас считают контроль за соблюдением режима самоизоляции, и их доклады содержат преимущественно информацию именно о таких нарушениях. Например, в текущие выходные данная работа была усилена, только по Уфе было составлено более 600 протоколов на лиц, нарушающих режим самоизоляции. Также сотрудниками органов внутренних дел документально зафиксировано практически 2500 фактов нарушения режима самоизоляции. Эти лица в ближайшие дни тоже будут привлечены к административной ответственности.

Чуть более информативным оказался доклад начальника отдела охраны общественного порядка столичного управления полиции Руслана Шаймарданова, сделанный недавно на оперативном совещании в администрации Уфы. По его словам, в Уфе в полтора раза увеличено число наружных нарядов, на улицах ведется ежедневное патрулирование силами сотрудников МВД и Национальной гвардии.

Что касается криминогенной обстановки, то согласно анализу суточной информации, только за одну неделю в начале апреля в Уфе было зарегистрировано 30 преступлений. Среди них - 15 краж («трофеями» преступников стали сотовые телефоны, деньги, вещи), 9 краж с автомототранспорта, 3 грабежа, 1 разбойное нападение, 2 факта незаконного завладения транспортным средством.

Наиболее активная криминальная жизнь оказалась в Октябрьском районе столицы, где было совершено за неделю 10 преступлений. В Орджоникидзевском районе было зафиксировано 7 преступлений, в Калининском и Советском районах – по 4, в Кировском и Ленинском – по 2 и в Демском – одно. Микрорайн Инорс, которому власти уделяли в последнее время очень много внимания, преступлениями особо не отличился.

Больше всего преступлений совершалось в Уфе в вечернее и ночное время: с 18.00 до полуночи было совершено 3 кражи и 1 грабеж, с 24.00 до 8 часов утра было совершено 8 краж и 2 грабежа, а с 12.00 до 18.00 – 3 кражи и 1 разбойное наблюдение.

Среди пострадавших – один мужчина, одна женщина и 16 организаций.

На недавней пресс-конференции в МВД Башкирии сообщили, что сейчас, в условиях режима полной самоизоляции, в республике в день совершается около 30 преступлений. По словам начальника отдела уголовного розыска МВД по РБ Азата Тимирьянова, динамика преступлений остается прежней. Что касается характера преступлений, то они также остались классическими. Впрочем, были зафиксированы и новые виды правонарушений, например, связанные с торговлей медицинскими масками и антисептиками. Нередки и случаи кибермошенничества.

Всего же за последние три месяца в Башкирии было зарегистрировано более 1,7 тысячи преступлений.

Судя по официальным отчетам, криминалитет пока особо не проявил себя.

Опасно для жизни

Отдельная криминальная тема – семейное насилие, когда члены одной семьи друг с другом категорически не уживаются. Вынужденная необходимость постоянно находиться в одном помещении с когда-то любимым, а теперь опостылевшим человеком повергает многих в стресс.

Многих всколыхнула свежая история о молодой девушке, которая ночью 10 апреля скиталась по Уфе босиком и без верхней одежды. Она была страшно напугана, просила помощи, пинала автомобили, чтобы сработала сигнализация и хоть кто-то выглянул в окно. Неравнодушные люди нашлись и помогли ей, вызвали «скорую». Позднее выяснилось, что 21-летнюю уфимку во время семейного конфликта избили и выгнали из дома.

Вечером 31 марта другая уфимка несколько раз ударила своего супруга ножом в пах и в спину. Объяснила она свой поступок банальной ревностью. Соседи утверждают, что жена не раз устраивала дома громкие разборки. У пары остался маленький ребенок, который теперь будет жить, вероятнее всего, в детском доме.

Еще один смертельный случай произошел 2 апреля. 30-летняя женщина убила своего возлюбленного, воткнув нож ему в сердце. В следкоме сообщили, что мужчина умер сразу на месте происшествия. Оба были в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидно, что этот печальный список семейных скандалов, происшедших во время режима полной самоизоляции и завершившийся преступлениями, далеко не полный.

В режиме самоизоляции в таких семьях, где годами зрели противоречия, наступает точка невозврата, когда терпеть уже невозможно, да и бежать некуда.

Психолог, директор некоммерческой организации «Общество помощи детям «Возможность» и социальной гостиной для жертв домашнего насилия Наталья Слободян считает, что самоизоляция раскрывает внутреннюю сущность каждого. То есть хороший человек, закрывшись с семьей в квартире, плохим не станет. А вот у людей и без того агрессивных их злобное начало начнет проявляться в большей мере.

— Говорят же, что деньги портят человека, а на самом деле они просто раскрывают его сущность. Также и самоизоляция. За психологической помощью нам, на телефон доверия, с такими историями звонят ежедневно. Не могу сказать, что такие случаи сейчас участились, но и меньше их точно не стало. А я 20 лет в этой теме, — рассказала Наталья Слободян.

Сейчас в кризисном центре, которым она руководит, в условия полной самоизоляции живут четыре семьи, поступившие до карантина. Это женщины с детьми. Причина их попадания сюда – бытовое насилие. Новых обращений за помощью пока не было.

Психологи говорят, что самое главное – дать мозгу понять, что выход есть всегда. В Уфе действует приют для женщин и мам с детьми в ситуации кризиса и семейного насилия. Обратиться можно в любое время суток по телефону горячей линии 8(800)444-19-04.

Как не убить друг друга за время карантина

Не менее сложно в некоторых семьях сейчас складываются и отношения родителей с детьми. Школы и детские сады закрыты, все на дистанционном обучении, а значит, родители ежедневно должны фокусировать внимание на воспитании детей и уроках. Чтобы не срываться на своих чад, Наталья Слободян рекомендует чаще ставить себя на место детей.

— Наверняка, что сейчас во многих семьях родители тоже срываются на детей. Но, как констатируют психологи, теперь, как ни странно, это может происходить реже. Вот как раньше было: ребенок встает и уходит в школу, потом приходит домой и делает уроки. Мама весь процесс не видит, сама ничего не понимает, срывается больше. А сейчас она присутствует на уроке, слышит объяснения педагогов, понимает, какую нагрузку получает ее ребенок, и может уже по-другому ко всему относиться, — считает Наталья Слободян.

По данным минздрава РБ, на горячую линию по номеру 8(800)700-01-83 за психологической помощью обращаются по 250 человек в неделю. При этом количество звонков еженедельно увеличивается примерно на 10%. Зачастую люди делятся своими страхами, вызванными пандемией, но нередки и случаи, когда человек звонит после семейно-бытовых конфликтов.

Главный психолог министерства здравоохранения РБ Ирина Хох считает, что основной причиной возникновения конфликтов внутри семьи становится ежедневное нарушение личного пространства. Чтобы избежать подобных ссор, прежде всего, нужно составить внутрисемейный кодекс и следовать ему.

— Мы советуем вернуться к такой простой вещи, как планирование своего дня. Нам казалось, что сейчас будет огромное количество свободного времени, что мы наконец-то будем дома. А оказалось, что мы не можем и не умеем этого делать. Поэтому нужно собирать семейный совет и договариваться, кто за что будет в доме отвечать. Тогда и конфликтов будет меньше, — считает Ирина Хох.

Совет специалиста

Возможно, этот совет психолога подойдет не для всех семей, но кому-то он наверняка пойдет на пользу.