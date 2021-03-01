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ТОП-5 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в феврале 2021 года

1 марта 2021, 12:51
Фото: Mkset.ru
Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в феврале.

«Сибайский завод буровых реагентов» попытался вернуть 100 тысяч долларов, заплаченных ранее крупной компании из Ирана. По решению Арбитражного суда сделку не удалось признать недействительной.

Строительная компания ПСК-6 направила в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с мэрии Уфы за срыв строительства дома на Шота Руставели более 750 миллионов рублей.

В Башкирии Арбитражный суд удовлетворил требования прокуратуры республики о возврате 50 гектаров земли около реки Белой, которая была продана частному лицу администрацией Кармаскалинского района.

Экс-застройщик мечети «Ар- Рахим» — компания «Алтын Курай» — подала в суд на Духовное управление мусульман Башкирии. Арбитражный суд принял исковое заявление к рассмотрению. Застройщик планирует взыскать 37,8 млн рублей. Заседание назначено на 17 марта 2021 года.

Дочернее предприятие «Газпром межрегионгаз» требует у МУП «Уфимские инженерные сети» возврата долга в размере около 247 миллионов рублей. Компания подала иск в Арбитражный суд Башкирии.

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