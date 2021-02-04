В Сибае завод-банкрот не смог вернуть 100 тысяч долларов от Иранской фирмы

Ранее завод заплатил зарубежной фирме 100 тысяч долларов пени за неисполнение обязательств по договору. Представитель предприятия указала в суде о том, что он находится в предбанкротном состоянии с 2016 года и заказчик был в курсе финансовых трудностей компании.
В ходе судебных заседаний решение было вынесено в сторону ответчика. В документе отмечается, что заказчик оплачивал поставки по графику, однако завод отправлял товар с перебоями. Более того, сейчас «Сибайский завод буровых реагентов» также обязан оплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей.