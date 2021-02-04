В Сибае завод-банкрот не смог вернуть 100 тысяч долларов от Иранской фирмы

В Сибае завод-банкрот не смог вернуть 100 тысяч долларов от Иранской фирмы

Вчера, 15:44ЭкономикаКарина МамаеваPhoto: pixabay.com
«Сибайский завод буровых реагентов» попытался вернуть 100 тысяч долларов, заплаченных ранее крупной компании из Ирана. По решению Арбитражного суда сделку не удалось признать недействительной. Документ опубликован на официальном сайте суда.

Ранее завод заплатил зарубежной фирме 100 тысяч долларов пени за неисполнение обязательств по договору. Представитель предприятия указала в суде о том, что он находится в предбанкротном состоянии с 2016 года и заказчик был в курсе финансовых трудностей компании.

В ходе судебных заседаний решение было вынесено в сторону ответчика. В документе отмечается, что заказчик оплачивал поставки по графику, однако завод отправлял товар с перебоями. Более того, сейчас «Сибайский завод буровых реагентов» также обязан оплатить госпошлину в размере шести тысяч рублей.

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