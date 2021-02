ТОП-5 арбитражных дел, которые обсуждали в Башкирии в январе 2021 года

Предлагаем вниманию читателей наиболее резонансные арбитражные дела, которые касаются Башкирии и стали предметами активного обсуждения в январе.

Арбитражный суд отозвал у БСК лицензию на разработку Куштау. Состоялось рассмотрение дела в отношении АО «Сырьевой компании», которая является главным поставщиком сырья для предприятия БСК. Иск подавала автономная некоммерческая организация о защите и охране природы «Наследие». Также в судебном заседании участвовали представители Министерства лесного хозяйства Башкирии. Суд признал решения и действия компании полностью незаконными. Еще одна новость связана с БСК. АО «Башкирская химия» намерено обжаловать решение арбитражного суда Башкирии, по которому 95,75 акций Башкирской содовой компании у АО «Региональный фонд», «Башкирская химия» и ООО «Торговый дом „Башкирская химия“» перешли в пользу Росимущества. Один из владельцев компании «Эко-Сити» Айрат Максадов подал в суд на бывшего гендиректора фирмы Семена Земского. Иск будет рассматриваться в Арбитражном суде Башкирии. Арбитражный суд Башкирии ввел процедуру наблюдения в отношении компаний «Мастер Вин» и «Холдинг Матрица». Документы были опубликованы на сайте Единого федерального реестра о банкротстве арбитражными управляющими. Арбитражный суд Башкирии принял заявление, поданное Федеральной налоговой службой, о признании банкротом главного подрядчика, который собирался достроить мечеть «Ар-Рахим». Компания «Алтын Курай» имеет сумму задолженности в размере около двух миллионов рублей.

