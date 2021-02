ПСК-6 планирует взыскать с мэрии Уфы 750 млн рублей за срыв стройки на Шота Руставели

Строительная компания ПСК-6 направила в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с мэрии Уфы за срыв строительства дома на Шота Руставели более 750 миллионов рублей.

В материалах дела сказано, что застройщик требует возместить ему убытки в размере 224 миллионов рублей, еще 532 миллиона рублей он просит взыскать в качестве упущенной выгоды. Судебное заседание должно было состояться сегодня, 8 февраля, однако оно было перенесено. В мэрии Уфы Mkset пояснили, что с целью разрешения соответствующих ходатайств судебное заседание было отложено на 18 марта. — В настоящее время строительных работ на площадке не ведётся. Урегулирование возникшей ситуации осуществляется в судебном порядке. Рассмотрение спора ведется максимально открыто с привлечением представителей общественности и прокуратуры. Это позволит учесть мнение всех заинтересованных сторон: жителей квартала, застройщика и муниципалитета, — отметили в администрации города. Напомним, ранее мэр Уфы Сергей Греков встретился с инициативной группой №5 и прошелся к месту замерзшей стройки. По словам активистки Аллы Яковлевой, мэр осмотрел площадки, а позже Сергей Греков, застройщики и главный архитектор уехали «обсуждать, что с этим всем делать». Строительная компания начала возведение многоэтажки во дворе дома на Шота Руставели. Жители не раз выходили на пикет на улицы Уфы и на Красную площадь в Москве. Позже на проблему точечной застройки обратил внимание глава Башкирии Радий Хабиров и потребовал прекратить работы. Однако на территории стройки все ещё стоит забор, кран, а также не проведена рекультивация котлована посреди двора. Аналогичная ситуация произошла во дворе дома № 5 на улице Конституции, где местные жители буквально похоронили придомовую территорию.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter