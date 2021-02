Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении трех новых судей в Арбитражном суде Башкирии, передает пресс-служба.

На должность судей назначены Руслан Ганеев, Вячеслав Чернов и Артур Рамазанов. Судья Руслан Ганеев, впервые назначенный на должность принял присягу в торжественной обстановке, дав клятву честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществлять правосудие согласно закону, бать беспристрастным и справедливым. Ио председателя суда Николай Архиереев поздравил судей с назначением и пожелал успехов и достижений в работе по осуществлению правосудия.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter