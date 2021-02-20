Россельхозбанк повышает доходность по вкладам физических лиц

Наибольший рост до 0,45 п.п. составит по вкладам «Доходный» и «Доходный пенсионный» без опций пополнения и снятия средств. Максимальная ставка по вкладам достигнет 4,50% годовых. Также ставки возрастут по вкладам с пополнением и расходными операциями.