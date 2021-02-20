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Россельхозбанк повышает доходность по вкладам физических лиц

20 февраля 2021, 12:37
Фото: https://www.rshb.ru/
С 5 февраля 2021 года Россельхозбанк повышает процентные ставки по вкладам физических лиц в рублях РФ на всех сроках.

Наибольший рост до 0,45 п.п. составит по вкладам «Доходный» и «Доходный пенсионный» без опций пополнения и снятия средств. Максимальная ставка по вкладам достигнет 4,50% годовых. Также ставки возрастут по вкладам с пополнением и расходными операциями.

Вклады можно оформить как в офисе Банка, так и с использованием дистанционных каналов - Интернет-банк и Мобильный банк РСХБ.

«Привлекательные условия сберегательных продуктов Банка позволят нашим клиентам выбрать наиболее подходящие варианты размещения средств в зависимости от целей: накопление к определенному сроку, получение максимального дохода, а также возможность пополнять и снимать средства со счета, сохраняя начисленные проценты», - прокомментировала руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО «Россельхозбанк» Юлия Деменюк.

Россельхозбанк уверенно занимает одни из лидирующих позиций по объему депозитного портфеля1 и доходности онлайн-вкладов2. Объем привлечённых средств физических лиц Россельхозбанка на 1 февраля 2021 года составил 1,1 трлн рублей.

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