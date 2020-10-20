Глава Россельхозбанка Борис Листов встретился с Путиным

Очень помогают в развитии фермерских хозяйств такие сервисы экосистемы для АПК «Свое. Фермерство», которую летом 2020 года запустил РСХБ. С помощью экосистемы фермеры могут, к примеру, купить семена, удобрения или сельхозтехнику, получить услуги ветеринара, вести онлайн-бухгалтерию. Кроме этого, была создана новая платформа «Свое. Родное.», и она уже в этом году должна охватить более 50 тысяч хозяйств. Они представят на ней и свою продукцию, и маршруты для агротуризма.