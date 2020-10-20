Глава Россельхозбанка Борис Листов встретился с Путиным

Глава Россельхозбанка Борис Листов встретился с Путиным

Вчера, 18:55ОбществоPhoto: kremlin.ru
Сегодня президент России Владимир Путин встретился с с главой Росельхозбанка Борисом Листовым. Президент поздравил банк с 20-летиеми отметил ,что по основным показателям банк входит в топ-5 кредитных организаций.

Во время встречи Листов напомнил, что в только в прошлом году агропромышленные предприятия получили финансирование в сумме более триллиона рублей. А всего за 20 лет работы банк инвестировал в развитие аграрно-промышленного комплекса 9,4 триллиона рублей. При этом поддержку банка получают не только крупные агрохолдинги, но и небольшие фермерские хозяйства, пишет МК.

В Россельхозбанке предполагают, что при поддержке банка количество фермерских хозяйств будет расти. Так например, в 2019 году вклад фермеров в сельское хозяйство составил 14%. И в течение 5 лет, по прогнозам РСХБ, доля увеличится до 20%.

Очень помогают в развитии фермерских хозяйств такие сервисы экосистемы для АПК «Свое. Фермерство», которую летом 2020 года запустил РСХБ. С помощью экосистемы фермеры могут, к примеру, купить семена, удобрения или сельхозтехнику, получить услуги ветеринара, вести онлайн-бухгалтерию. Кроме этого, была создана новая платформа «Свое. Родное.», и она уже в этом году должна охватить более 50 тысяч хозяйств. Они представят на ней и свою продукцию, и маршруты для агротуризма.

В августе этого года при поддержке РСХБ создан агропродовольственный фонд «Свое». Некоммерческая организация которая занимается продвижением продукции сельхозпроизводителей, проводит мониторинг рынка, находит партнеров для развития российского АПК и помогает продвижению российской сельхозпродукции на внутреннем и зарубежных рынках.

Россельхозбанк помогает фермерам и в целом малому бизнесу на селе по другим основным направлениям. К примеру, оказывает содействие в продвижении продукции, организация обучения фермеров и популяризация фермерства.

«Инвестиции Россельхозбанка - это конкретные результаты, ощутимые в масштабах всей страны. Каждый второй килограмм свинины и говядины, каждый второй литр молока, каждое третье яйцо - это продукция предприятий, которые были построены на деньги банка. По факту, сегодня каждый третий кредитный рубль в АПК получен от Россельхозбанка. За 20 лет мы поддержали более 5200 инвестпроектов», - отметил Борис Листов в беседе с президентом.

Банк был создан в 2000 году для «формирования на его базе национальной кредитно-финансовой системы обслуживания товаропроизводителей в сфере агропромышленного производства». Сегодня в банке с активами 3,9 трлн рублей обслуживается 7 млн физических и юридических лиц. Офисы РСХБ располагаются в 82 субъектах РФ.

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