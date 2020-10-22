Россельхозбанк выдал жителям Башкортостана 3 миллиарда рублей сельской ипотеки

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет проживающий в любом населенном пункте, не только сельский житель. Единственное условие, отличающееся от других ипотечных программ, заключается в целевом назначении кредита, который можно потратить на приобретение или строительство недвижимости именно в сельской местности (поселения, в которых проживают не более 30 000 человек).