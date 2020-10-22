Россельхозбанк выдал жителям Башкортостана 3 миллиарда рублей сельской ипотеки

Россельхозбанк выдал жителям Башкортостана 3 миллиарда рублей сельской ипотеки

Вчера, 14:52ЭкономикаPhoto: Россельхозбанк
Башкирский филиал Россельхозбанка по состоянию на 20 октября 2020 года оформил 1 466 кредитов по сельской ипотеке на общую сумму 3 млрд рублей, сообщил руководитель филиала Алексей Самсонов.

Башкортостан сохранил за собой лидерство среди региональных филиалов по количеству выданных льготных ипотечных кредитов в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Большинство заёмщиков республики приобретают дома с земельным участком. Средний размер займа по сельской ипотеке в Башкортостане — 2 млн рублей. Среди оформивших этот вид льготной ипотеки граждан больше половины — молодые семьи до 35 лет. Причина проста: первоначальный взнос может быть небольшим — 10% от общей стоимости объекта, что позволяет сделать шаг навстречу собственному жилью даже с минимальными накоплениями.

Порядок получения сельской ипотеки не отличается от стандартного, разве что к сроку согласования прибавляется время рассмотрения заявки в Минсельхозе. Ставка — 2,7% при оформлении страхования, 3% — без оформления страховки. Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита находится в диапазоне от 100 тыс. до 3 млн рублей (для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа — 5 млн рублей).

Заявку на получение льготной сельской ипотеки в Россельхозбанке может подать любой гражданин страны в возрасте от 21 до 75 лет проживающий в любом населенном пункте, не только сельский житель. Единственное условие, отличающееся от других ипотечных программ, заключается в целевом назначении кредита, который можно потратить на приобретение или строительство недвижимости именно в сельской местности (поселения, в которых проживают не более 30 000 человек).

В целом по всей стране Россельхозбанк выдал уже более 35 млрд рублей сельской ипотеки, которые помогли улучшить жилищные условия почти 18 тыс. человек.

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