Россельхозбанк запускает новый продукт для рефинансирования ипотеки на селе от 2,7%

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда.