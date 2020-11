Россельхозбанк запускает новый продукт для рефинансирования ипотеки на селе от 2,7%

Воспользоваться этим предложением могут и жители Башкортостана.

Заемные средства выдаются на полное погашение ипотечного кредита, ранее полученного как в самом банке, так и в других уполномоченных Министерством сельского хозяйства кредитных организациях на одну из следующих целей: приобретение готового объекта недвижимости или объекта недвижимости с земельным участком, расположенного на сельских территориях; строительство или завершение строительства жилого дома по договору подряда на имеющемся в собственности земельном участке; приобретение земельного участка, расположенного на сельских территориях, и строительство на нем жилого дома по договору подряда. «В начале года мы запустили программу сельской ипотеки по льготной ставке, которая на сегодняшний день востребована во всех регионах страны. Сейчас Банк делает очередной шаг и запускает в рамках государственной программы „Комплексное развитие сельских территорий“ новый льготный ипотечный продукт, который позволяет погасить ранее полученный кредит на строительство или покупку готового жилья на селе и приравненных к нему территориях по привлекательной ставке от 2,7% годовых», — отметила Руководитель Блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова. «Рефинансирование ипотечного кредита, предназначенного для покупки жилья на сельских территориях, открывает дополнительные возможности для сельчан развивать свое дело, — рассказывает руководитель Башкирского филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов. — На высвободившиеся средства фермеры, к примеру, смогут купить оборудование для теплицы, технику, семена или скот. Этот продукт — еще один важный инструмент поддержки тружеников села и развития сельских территорий». Сумма выдаваемого на срок до 25 лет кредита в Башкортостане составляет до 3 млн рублей, но не более 90% включительно от стоимости приобретаемого или строящегося объекта недвижимости. Воспользоваться программой можно только один раз. Всего с начала действия программы «Комплексное развитие сельских территорий» Башкирским филиалом Россельхозбанка выдано 1583 кредита на сельскую ипотеку на общую сумму 3 245 млрд рублей.

