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Общественники обратились в прокуратуру из-за рисунков уфимской художницы о башкирах

18 января 2021, 06:12
Фото: Фейсбук Алены Савельевой
На имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова общественники написали обращение из-за рисунков Алены Савельевой. Жители Башкирии считают, что девушка своими работами оскорбила чувства верующих.

Рисунки о башкирах уфимской художницы Алены Савельевой вызвали резонанс в обществе. Девушка изобразила их полуголыми с национальной атрибутикой — медом, кураем, одеждой. Работы девушки нашли поддержку не у всех. Ранее она рассказывала, что ей поступали угрозы.

К генпрокурору обратились четыре автора от лица общественности многонационального народа Башкирии: Альфия Узянбаева, Оксана Хазикарамова, Гейдар Маммедов и Вячеслав Левкович. Они заявили, что рисунки Савельевой вызвали «этнический и религиозный скандал», а также оскорбили башкир.

В рисунках четко идентифицируется этническая принадлежность к башкирской национальности. Кроме того, считаем, что часть рисунков является предметом распространения пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, сообщается в заявлении.

Пропагандой общественники называют деятельность по распространению работ художницы в соцсетях и СМИ, которая, по их мнению, наносит вред нравственному развитию несовершеннолетних и институту семьи, а также оскорбляют чувства верующих мусульман.

Генпрокурора Игоря Краснова просят провести проверку, дать правовую оценку и привлечь виновное лиц к ответственности, есть есть правонарушение.

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#Новости#Башкирия#Прокуратура#Культура#Анна Кононова#Общество
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