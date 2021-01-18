Общественники обратились в прокуратуру из-за рисунков уфимской художницы о башкирах

Рисунки о башкирах уфимской художницы Алены Савельевой вызвали резонанс в обществе. Девушка изобразила их полуголыми с национальной атрибутикой — медом, кураем, одеждой. Работы девушки нашли поддержку не у всех. Ранее она рассказывала, что ей поступали угрозы.