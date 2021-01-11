— Изначально я задумывала сделать какую-то серию о Башкирии, чтобы она вызывала радость. В какой-то степени я достигла этого, — рассказала Алёна Савельева Mkset. — Целевой аудиторией для меня были больше люди вне республики, потому что я не раз сталкивалась в других городах с тем, что люди, узнавая, что я из Башкирии, удивлялись: «Блииин, вы там в юртах живёте, да? У вас там казни повсюду, наверное?». Будто у нас Средние века.