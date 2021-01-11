«Я вскрыла крупную проблему». Уфимская художница — о скандальных рисунках про башкир

«Я вскрыла крупную проблему». Уфимская художница — о скандальных рисунках про башкир

Вчера, 22:48КультураАнтон СеливерстовPhoto: Facebook Алёна Савельева
Художница Алена Савельева продолжит серию рисунков о Башкирии, которая вызвала возмущение в соцсетях. Об этом она заявила Mkset. По словам девушки, она не хотела никого обидеть, но, вскрыв болезненные точки в обществе, обязана продолжать работу.

Уфимская художница Алена Савельева публиковала в соцсетях свои рисунки с 30 декабря по 10 января. На них частично обнаженные мужчины и женщины в традиционных башкирских нарядах ведут светский образ жизни. Некоторые общественники осудили художницу и призвали правоохранительные органы принять меры.

Позже Савельева рассказала Mkset о том, какой смысл вкладывает в свое творчество.

— Изначально я задумывала сделать какую-то серию о Башкирии, чтобы она вызывала радость. В какой-то степени я достигла этого, — рассказала Алёна Савельева Mkset. — Целевой аудиторией для меня были больше люди вне республики, потому что я не раз сталкивалась в других городах с тем, что люди, узнавая, что я из Башкирии, удивлялись: «Блииин, вы там в юртах живёте, да? У вас там казни повсюду, наверное?». Будто у нас Средние века.

По словам художницы, данная серия рисунков была попыткой ответа на подобные стереотипы — в юмористическом ключе и с добавлением античных художественных традиций, которые подразумевают изображение обнаженного человеческого тела.

— Я не ожидала такого эффекта, не хотела никого обидеть, наоборот — возвысить, — заявляет Алёна. — Есть те, кто агрессивно настроены, — много писали: что меня найдут, что меня распнут. А есть те, кто говорит: мы поняли, мы «въехали».

Девушка намерена переждать, когда «вспышка» скандала утихнет, и вернуться к работе.

— Я, конечно, на время, пока люди успокоятся, закрыла свои страницы [в соцсетях], но я, сама того не желая, вскрыла крупную проблему в Башкирии, — объясняет художница. Это показатель того, что здесь есть мощный нерешенный вопрос, — в 2021 году такая реакция?! Это как 19-й век. Я думала, что «Девушки с шихана», — это последняя работа в серии, но раз поднялась такая волна, придётся ещё придумывать.

Напомним, Алёна Савельева — уроженка Башкирии, родилась в Октябрьском, окончила РГПУ имени А. И. Герцена, сейчас живёт и работает в Уфе.

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