Председатель СПЧ при главе Башкирии намерен поддержать автора скандальных рисунков

В Башкирии председатель совета по правам человека Владимир Барабаш заявил о намерении поддержать уфимскую художницу Алену Савельеву. Ранее в информационном пространстве разгорелся скандал из-за её работ.

Девушка изобразила полуобнаженных людей в элементах одежды, олицетворяющих башкирскую культуру. После этого, по словам художницы, ей начали угрожать. Как сообщает издание «Эхо Москвы в Уфе», Владимир Барабаш заявил о готовности СПЧ сопровождать ситуацию с угрозами в адрес художницы, если та решит обратиться в правоохранительные органы. — Я не в восторге от ее работ с художественной точки зрения: мне немного другой стиль живописи нравится. Но критиковать это… Можно отнестись с юмором, с иронией, объяснил свою позицию правозащитник.

