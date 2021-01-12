Председатель СПЧ при главе Башкирии намерен поддержать автора скандальных рисунков

Председатель СПЧ при главе Башкирии намерен поддержать автора скандальных рисунков

Вчера, 18:20ОбществоКарина МамаеваPhoto: Mkset.ru
В Башкирии председатель совета по правам человека Владимир Барабаш заявил о намерении поддержать уфимскую художницу Алену Савельеву. Ранее в информационном пространстве разгорелся скандал из-за её работ.

Девушка изобразила полуобнаженных людей в элементах одежды, олицетворяющих башкирскую культуру. После этого, по словам художницы, ей начали угрожать. Как сообщает издание «Эхо Москвы в Уфе», Владимир Барабаш заявил о готовности СПЧ сопровождать ситуацию с угрозами в адрес художницы, если та решит обратиться в правоохранительные органы.

— Я не в восторге от ее работ с художественной точки зрения: мне немного другой стиль живописи нравится. Но критиковать это… Можно отнестись с юмором, с иронией, объяснил свою позицию правозащитник.

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