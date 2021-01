Российский теле- и радиоведущий Сергей Стиллавин прокомментировал работы уфимской художницы Алены Савельевой, на которых девушка изобразила полуголых башкир.

Стиллавин поделился воспоминаниями из Уфы, когда зритель подарил ему национальный музыкальный инструмент курай. Он отметил, что люди в республике трепетно относятся к своей культуре. По его словам, в настоящее время идет процесс разрушения в людях уважения к основам жизни, традициям. Если ты ржёшь над собственной культурой, то утрачиваешь её как опору — ты становишься человеком без нации и традиции, болтаешься в глобальной проруби вместе с другими такими же кусками, написал в соцсетях ведущий. Он считает, вопрос о «распоясавшихся деятелях „искусства“» стоит поставить на государственный уровень: Может ли такой деятель быть бесконтрольным или мы признаём влияние искусства на людей и, следовательно, хотим защитить их от разрушительного воздействия? задается вопрос Стиллавин. Напомним, художница из Уфы Алена Савельева создала достаточно откровенную серию рисунков про башкир. Работы девушки разделили общество на два лагеря: кто-то поддерживается творческие веяния художницы, а кто-то считает, что они оскорбляют башкирскую культуру. Блогер из Уфы Ульяна Тригубчак встала на сторону Савельевой. В поддержку художницы девушка опубликовала пост с соцсетях и сделала фотосессию, на которой предстала полуголой в башкирской национальной одежде.

