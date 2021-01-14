Напомним, художница из Уфы Алена Савельева создала достаточно откровенную серию рисунков про башкир. Работы девушки разделили общество на два лагеря: кто-то поддерживается творческие веяния художницы, а кто-то считает, что они оскорбляют башкирскую культуру. Блогер из Уфы Ульяна Тригубчак встала на сторону Савельевой. В поддержку художницы девушка опубликовала пост с соцсетях и сделала фотосессию, на которой предстала полуголой в башкирской национальной одежде.