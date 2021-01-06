«Вопрос мы решили»: в Башкирии бесплатное горячее питание получают 223 тысячи ребят

— Мы сейчас находимся на марше. Потому что школьные столовые надо уже делать как кафе, чтобы дети туда приходили, кушали с комфортом и т. д. Это большой объем работы. Подчеркиваю, все-таки очень много у нас маленьких школ. Но в целом мы эту работу наладили, поскольку федеральные деньги, на самом деле, огромные пришли. И сейчас важно, чтобы они пошли впрок, как говорится.