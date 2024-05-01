В Башкирии маленький ребенок погиб в пожаре

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
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Updated Сегодня, 07:47
Трагедия случилась в ночь на 1 мая. Огонь охватил бревенчатый дом, гараж, баню, сарай и автомобиль марки «Лада». Участок тушили 27 спасателей на 11 машинах.
Как сообщает ведомство, жертвой пожара стал четырехлетний ребенок, его тело обнаружили на сгоревшей кухне. Отца семейства и 13-летнего мальчика увезли в больницу с сильными ожогами и резаными ранами.
Известно, что в доме помимо матери с отцом проживали пятеро детей. Причины пожара выясняются.