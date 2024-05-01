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Posted Сегодня, 05:31

Published Сегодня, 05:31

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

В Башкирии маленький ребенок погиб в пожаре

В Башкирии маленький ребенок погиб в пожаре

1 мая 2024, 05:31
Фото: МЧС
Пожар в доме многодетной семьи произошел в Дуванском районе. Об этом сообщает МЧС Башкирии.

Трагедия случилась в ночь на 1 мая. Огонь охватил бревенчатый дом, гараж, баню, сарай и автомобиль марки «Лада». Участок тушили 27 спасателей на 11 машинах.

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Как сообщает ведомство, жертвой пожара стал четырехлетний ребенок, его тело обнаружили на сгоревшей кухне. Отца семейства и 13-летнего мальчика увезли в больницу с сильными ожогами и резаными ранами.

Известно, что в доме помимо матери с отцом проживали пятеро детей. Причины пожара выясняются.

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#Происшествия#Пожар#Башкортостан
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