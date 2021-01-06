mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 6 января 2021, 08:31

Published 6 января 2021, 08:31

Modified 17 октября 2022, 20:31

Updated 17 октября 2022, 20:31

В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

В Башкирии количество заболевших коронавирусом превысило 20 тысяч человек

6 января 2021, 08:31
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
За минувшие сутки в республике коронавирусом заболело еще 167 человек.

Согласно данным, опубликованным в телеграм-канале антикоронавирусного штаба республики, за минувшие сутки Covid-19 подтвердили еще у 167 человек. Таким образом общее количество заболевших опасной инфекцией за время панедмии составило 20077 человек.

При этом за минувшие сутки выздоровело 13 человек, общее число пациентов, вылечившихся от коронавируса в регионе, составило 15294 человека.

О новых летальных исходах пока не сообщается. Напомним, по данным на 5 января за время пандемии в республике умерло от Covid-19 149 человек.

Материалы по теме
Радий Хабиров сообщил, где не страшен коронавирус в Башкирии
#Андрей Королев#Общество#Новости#Здравоохранение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика