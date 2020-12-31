Эксперты: для возвращения к прежней жизни нужно привить от коронавируса 50% населения

Эксперты: для возвращения к прежней жизни нужно привить от коронавируса 50% населения

Вчера, 13:53ОбществоАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По оценке врачей, сделать это нужно к осени 2021 года.

Чтобы жители страны снова могли вернуться к прежней жизни, от коронавируса необходимо привить хотя бы 50% ее населения. Так считает президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова.

По ее словам, сделать это нужно к осени следующего года:

— Если мы хотя бы к осени охватим вакцинацией хотя бы около 50% населения, результат будет на лицо: резко снизится число новых случаев заболевания, разгрузится система здравоохранения, и мы постепенно вернемся к привычной жизни.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, по словам главного инфекциониста Москвы Николая Малышева, в обязательном порядке вакциной никто никого прививать не будет. По закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней вакцинация проводится исключительно по желанию и любой человек вправе отказаться. В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. В настоящее время первые дозы вакцины предполагается отдать учителям, врачам и волонтерам, которые находятся в группах риска. Делать прививку детям власти пока не планируют.

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