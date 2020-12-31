Эксперты: для возвращения к прежней жизни нужно привить от коронавируса 50% населения

Напомним, по словам главного инфекциониста Москвы Николая Малышева, в обязательном порядке вакциной никто никого прививать не будет. По закону об иммунопрофилактике инфекционных болезней вакцинация проводится исключительно по желанию и любой человек вправе отказаться. В августе глава Минздрава Михаил Мурашко рекомендовал пройти вакцинацию от COVID-19 в первую очередь пожилым учителям. В настоящее время первые дозы вакцины предполагается отдать учителям, врачам и волонтерам, которые находятся в группах риска. Делать прививку детям власти пока не планируют.