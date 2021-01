Глава республики дал полезный совет жителям.

Радий Хабиров сообщил на своей странице в соцсетях, что во многих городах и селах в новогодние праздники были организованы игры, состязания, хороводы. - На улице, утверждают медики, коронавирус не страшен. Но прошу вас каждого, будьте бдительны и осторожны, берегите себя, - написал глава республики. Он также напомнил, что в Башкирии функционирует Календарь мероприятий, на котором нужно всего лишь выбрать свой город или район и узнать, какие события проходят рядом.

