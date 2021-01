В Башкирии за минувшие сутки от коронавируса скончались два человека. Об этом сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в республике.

Отметим, что накануне в статистике не было указано количество умерших. А это значит, что общее количество жертв коронавируса на сегодняшний день составляет 149 человек. В Башкирии за минувшие сутки 170 человек заболели коронавирусом. Всего с начала пандемии количество зараженных выросло до 19 742 человек.

