В России рассмотрят проект об автоматическом назначении пенсий по инвалидности

Аналогичный порядок в дальнейшем предлагается применять и в отношении безработных, пенсии которым будут назначать досрочно по предложению службы занятости. В частности, речь идет о гражданах, попавших под сокращение или уволенных в связи с ликвидацией организации, если до пенсионного возраста им остается не больше двух лет.