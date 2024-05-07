Данил Башкиров переходит из ХК «Салавата Юлаева» в «Металлург» за 45 миллионов рублей

Башкиров принял предложение перейти в команду «Металлург», которая недавно выиграла Кубок Гагарина. Он заключил контракт с клубом на три года с заработной платой в 30 миллионов рублей за первый год и 33 миллиона за последующие два. Эта сумма превышает его предыдущую зарплату в 9 миллионов рублей более чем втрое.