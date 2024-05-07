Данил Башкиров переходит из ХК «Салавата Юлаева» в «Металлург» за 45 миллионов рублей

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
По завершении официального сезона, хоккейный клуб «Салават», как и многие команды КХЛ, начал май с объявлений о уходе некоторых игроков и подписании ключевых контрактов. Уже известно, что клуб сохранил ведущих нападающих Джоша Ливо и Александра Хмелевского, а также договорился с универсалом Владиславом Ефремовым.
Команда начала активно продлевать контракты с молодыми игроками, которые демонстрируют хорошие результаты. Например, они уже подписали бумаги с Данилой Алалыкиным. Однако, пока в списках до сих пор 23-летнего нападающего Данилы Башкирова, чей контракт истек и который стал ограниченно свободным агентом для ХК «Салавата».
Это означает, что клуб имеет право перебить любое предложение другой команды, заинтересованной в Башкирове. Сейчас перед игроком стоит задача подписать свой первый полноценный профессиональный контракт. Уже 1 мая стало известно, что он отказался от квалификационного предложения ХК «Салавата», тем самым выйдя на рынок ограниченно свободных агентов.
Башкиров принял предложение перейти в команду «Металлург», которая недавно выиграла Кубок Гагарина. Он заключил контракт с клубом на три года с заработной платой в 30 миллионов рублей за первый год и 33 миллиона за последующие два. Эта сумма превышает его предыдущую зарплату в 9 миллионов рублей более чем втрое.
— У нас уже был опыт ухода молодых игроков, например, Аймурзина. Возможно, настало время дать Башкирову новый старт. У нас есть игроки, которые могут успешно заменить его. Мы не смогли договориться с его представителями. Посмотрим, что из этого получится. Еще есть время для размышлений, мы обсуждали это с тренером, — сказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов казал в эфире радио №1.
Учитывая, что Башкиров является ограниченно свободным агентом, уфимский клуб имеет право ожидать значительную компенсацию за игрока. В правовых нормах КХЛ указано, что размер компенсации определяется исходя из среднего значения между предложениями по контракту и квалификационным предложением, а также учитывая предельные выплаты нового клуба.
Согласно правилам, если хоккеисту в возрасте от 22 до 23 лет предложено увеличить заработную плату на 130% и 150% от предыдущего контракта, компенсация составит среднее значение этих предложений. В итоге, ХК «Салават» должен получить около 45 млн рублей.
Эта сумма денег эквивалентна годовой зарплате опытного хоккеиста, от которого ожидают значительных результатов в настоящее время. Например, два года назад «Уфа» заплатила такую же сумму за подписание легионеров Джоша Хо-Сэнга и Райана Мерфи, а Сергей Шмелев тоже получал сопоставимую зарплату.
Выход Башкирова можно рассматривать как потерю. Несмотря на его значимость и вклад в команду, отказ от борьбы за игрока и его передача конкуренту указывают на изменения в командной динамике. Причины такого решения могут быть связаны как с внутренними факторами, так и с ожиданиями по игровому уровню и прогрессу игрока.
Важно отметить, что несмотря на определенные достижения Башкирова, его эффективность и лидерские качества оставались под вопросом. Клуб столкнулся с необходимостью оценить потенциальные изменения и найти замену, что представляет вызов для их трансферной политики.
Можно понять желание Данилы Башкирова уйти, потому что ХК «Салават» важный, но не родной для него клуб. В то же время, действующий чемпион «Магнитка» приглашает его, где он может получить новый опыт и развиться. Башкиров, вероятно, осознает, что не достигает явного прогресса.
Здесь можно задать вопросы тренеру Виктору Козлову, который за два года не смог эффективно работать с молодежью. Ровесники Башкирова также не показывают стабильности. Никто из них не достиг звездного уровня. Однако пример Аймурзина показывает, что у уфимских воспитанников есть потенциал.
Андрей Разин, тренер «Магнитки», известен своим эффективным подходом к развитию молодых игроков. Он уже добился успехов в развитии игроков в «Северстали», а теперь «Металлург» стал самой молодой командой-чемпионом в истории КХЛ. Разину удалось вывести на звездный уровень многих игроков, таких как Данила Юров и Никита Гребенкин, который перешел в «Торонто». Если Башкиров продолжит развиваться под руководством Разина, то все заслуги будут приписаны ему.