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Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Завершении официального сезона

Данил Башкиров переходит из ХК «Салавата Юлаева» в «Металлург» за 45 миллионов рублей

7 мая 2024, 16:53
Фото: 1MI
Завершении официального сезона
Данил Башкиров, 22-летний игрок ХК «Салават Юлаев», скоро может покинуть команду и перейти в «Металлург». Несмотря на возможность продления контракта, он решил отказаться от этой идеи. Почему клуб из Уфы не заинтересовался сохранением игрока из своей собственной системы?

По завершении официального сезона, хоккейный клуб «Салават», как и многие команды КХЛ, начал май с объявлений о уходе некоторых игроков и подписании ключевых контрактов. Уже известно, что клуб сохранил ведущих нападающих Джоша Ливо и Александра Хмелевского, а также договорился с универсалом Владиславом Ефремовым.

Команда начала активно продлевать контракты с молодыми игроками, которые демонстрируют хорошие результаты. Например, они уже подписали бумаги с Данилой Алалыкиным. Однако, пока в списках до сих пор 23-летнего нападающего Данилы Башкирова, чей контракт истек и который стал ограниченно свободным агентом для ХК «Салавата».

Это означает, что клуб имеет право перебить любое предложение другой команды, заинтересованной в Башкирове. Сейчас перед игроком стоит задача подписать свой первый полноценный профессиональный контракт. Уже 1 мая стало известно, что он отказался от квалификационного предложения ХК «Салавата», тем самым выйдя на рынок ограниченно свободных агентов.

Башкиров принял предложение перейти в команду «Металлург», которая недавно выиграла Кубок Гагарина. Он заключил контракт с клубом на три года с заработной платой в 30 миллионов рублей за первый год и 33 миллиона за последующие два. Эта сумма превышает его предыдущую зарплату в 9 миллионов рублей более чем втрое.

— У нас уже был опыт ухода молодых игроков, например, Аймурзина. Возможно, настало время дать Башкирову новый старт. У нас есть игроки, которые могут успешно заменить его. Мы не смогли договориться с его представителями. Посмотрим, что из этого получится. Еще есть время для размышлений, мы обсуждали это с тренером, — сказал генеральный директор уфимского клуба Ринат Баширов казал в эфире радио №1.
«Салават Юлаев» ожидает компенсации«Салават Юлаев» ожидает компенсации
«Салават Юлаев» ожидает компенсации
Фото: 1MI

Какая сумма будет выплачена в качестве компенсации?

Учитывая, что Башкиров является ограниченно свободным агентом, уфимский клуб имеет право ожидать значительную компенсацию за игрока. В правовых нормах КХЛ указано, что размер компенсации определяется исходя из среднего значения между предложениями по контракту и квалификационным предложением, а также учитывая предельные выплаты нового клуба.

Согласно правилам, если хоккеисту в возрасте от 22 до 23 лет предложено увеличить заработную плату на 130% и 150% от предыдущего контракта, компенсация составит среднее значение этих предложений. В итоге, ХК «Салават» должен получить около 45 млн рублей.

Эта сумма денег эквивалентна годовой зарплате опытного хоккеиста, от которого ожидают значительных результатов в настоящее время. Например, два года назад «Уфа» заплатила такую же сумму за подписание легионеров Джоша Хо-Сэнга и Райана Мерфи, а Сергей Шмелев тоже получал сопоставимую зарплату.

Является ли уход Башкирова потерей для хоккейного клуба «Салават Юлаев»?

Выход Башкирова можно рассматривать как потерю. Несмотря на его значимость и вклад в команду, отказ от борьбы за игрока и его передача конкуренту указывают на изменения в командной динамике. Причины такого решения могут быть связаны как с внутренними факторами, так и с ожиданиями по игровому уровню и прогрессу игрока.

Важно отметить, что несмотря на определенные достижения Башкирова, его эффективность и лидерские качества оставались под вопросом. Клуб столкнулся с необходимостью оценить потенциальные изменения и найти замену, что представляет вызов для их трансферной политики.

Является ли уход Башкирова потерей для клуба?Является ли уход Башкирова потерей для клуба?
Является ли уход Башкирова потерей для клуба?
Фото: 1MI

Перспективы развития и выбор между клубами

Можно понять желание Данилы Башкирова уйти, потому что ХК «Салават» важный, но не родной для него клуб. В то же время, действующий чемпион «Магнитка» приглашает его, где он может получить новый опыт и развиться. Башкиров, вероятно, осознает, что не достигает явного прогресса.

Здесь можно задать вопросы тренеру Виктору Козлову, который за два года не смог эффективно работать с молодежью. Ровесники Башкирова также не показывают стабильности. Никто из них не достиг звездного уровня. Однако пример Аймурзина показывает, что у уфимских воспитанников есть потенциал.

Андрей Разин, тренер «Магнитки», известен своим эффективным подходом к развитию молодых игроков. Он уже добился успехов в развитии игроков в «Северстали», а теперь «Металлург» стал самой молодой командой-чемпионом в истории КХЛ. Разину удалось вывести на звездный уровень многих игроков, таких как Данила Юров и Никита Гребенкин, который перешел в «Торонто». Если Башкиров продолжит развиваться под руководством Разина, то все заслуги будут приписаны ему.

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#Ольга Харина#Общество
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