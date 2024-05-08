Совершенно секретно: в Уфе обнародовали дела на пособников фашистов

Один из фигурантов, Чернухин Анатолий Михайлович, известный также как Гаташ Назар Петрович, был одним из виновников истребления 1,1 тыс. советских граждан и был приговорен к расстрелу в 1960 году. Второй фигурант, Кулеш Николай Лукашевич, был командиром карательного отряда, и его действия привели к гибели около 300 человек. Ему было назначено лишение свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима на 15 лет.