Совершенно секретно: в Уфе обнародовали дела на пособников фашистов

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
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Материалы двух рассекреченных уголовных дел в отношении пособников нацистов в годы Великой Отечественной войны были представлены Управлением ФСБ по Республике Башкортостан в рамках проекта «Без срока давности». По словам ассистента кафедры истории России Института госуправления Уфимского университета науки и технологий Дианы Ахмадиевой, жертвами действий фигурантов стали более 1,3 тыс. человек.
Один из фигурантов, Чернухин Анатолий Михайлович, известный также как Гаташ Назар Петрович, был одним из виновников истребления 1,1 тыс. советских граждан и был приговорен к расстрелу в 1960 году. Второй фигурант, Кулеш Николай Лукашевич, был командиром карательного отряда, и его действия привели к гибели около 300 человек. Ему было назначено лишение свободы в исправительно-трудовой колонии строгого режима на 15 лет.
— «Они после войны проживали в разных городах под другими документами, и в конце концов осели в Башкирии, где были разоблачены. Следствие шло с конца 1950-х годов, приговоры им вынесены в 1961 году на Украине, но большая часть следственных действий шла в Башкирии», — отметили Диана Ахмадиева.
Документы, которые ранее были секретными, теперь доступны для ознакомления. Чтобы получить доступ к ним, необходимо подать заявку в ФСБ.