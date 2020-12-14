В Башкирии от коронавируса скончались три человека

Общее число жертв Covid-19 с начала пандемии составило 106. Оперштаб Башкирии сообщил о 154 новых случаях заболевания. Всего в республике выявлено 16 317 инфицированных. При этом от коронавируса вылечились 13 052 человека, из них за минувшие сутки выздоровели 10 пациентов. На лечении в настоящий момент находятся 3 159 жителей республики.