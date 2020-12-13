Минздрав Башкирии сообщил о состоянии госпитализированных пациентов с коронавирусом

Минздрав Башкирии сообщил о состоянии госпитализированных пациентов с коронавирусом

Вчера, 16:24ОбществоТатьяна МайороваPhoto: pixabay.com
Число пациентов на ИВЛ с подтвержденным заражением коронавирусом в Башкирии достигло 14 человек.

Сегодня, 13 декабря, минздрав Башкирии опубликовал данные о состоянии пациентах, у которых подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция Covid-19».

По данным ведомства, в стационарах находятся 750 человек с данным диагнозом, из них в тяжелом состоянии – 51 человек 14 подключены к ИВЛ.

На амбулаторном лечении 2268 человек.

Выписаны за сутки были 24 человека.

Добавился еще 151 новый пациент с подтвержденным заражением коронавирусом.

Стало известно еще о трех смертельных случаях с подтвержденным диагнозом Covid-19. Общее число жертв коронавируса на сегодняшний день, по официальным данным, - 103 человека.

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