В Башкирии выявлено 154 новых случая заболевания коронавирусом

В Башкирии выявлено 154 новых случая заболевания коронавирусом

Вчера, 10:13Коронавирус COVID-19Анна КононоваPhoto: pixabay.com
Министр здравоохранения Максим Забелин предоставил данные о заболевших коронавирусом. Эпидемиологическую обстановку в республики обсудили на оперативном совещании в правительстве республики.

На сегодняшний день подтверждено 154 новых ковид-пациента. С начала года коронавирусом заболели 16 317 человек. 756 пациентов проходят лечение в стационарах. Из них находятся 25 в тяжелом состоянии и 12 подключены к аппарату ИВЛ.

Всего подготовлено 6405 коек. При этом коечный фонд загружен на 74%. С начала пандемии проведено более 1,8 миллиона исследований.

Вчера республика получила 1900 доз вакцины от коронавируса. Глава Башкирии Радий Хабиров поручил рассказывать людям о вакцинации. По его словам, после Нового года республика получит промышленные объемы доз от коронавируса.

Это основное решение вопроса, чтобы мы остановили пандемию, отметил он.

Напомним, вчера Минздрав Башкирии рассказал подробности сразу о шести жертвах коронавируса. С начала пандемии скончалось 103 человека.

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