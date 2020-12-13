Треть жителей России считает себя бедняками

Ранее Mkset проанализировал, кто из жителей Башкирии будет платить «налог на богатство». Напомним, в текущем году Владимир Путин предложил повысить ставку подоходного налога с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. Закон вступит в силу с января 2021 года.