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Треть жителей России считает себя бедняками

13 декабря 2020, 10:20
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Всероссийский опрос проводился в ноябре текущего года среди 1000 респондентов старше 18 лет.

Согласно данным опроса Фонда общественного мнения, 33% россиян считают себя бедными, 1% — богатыми. Остальные говорят, что у них средний достаток.

12% опрошенных россиян, которые назвали себя бедными, признались, что живут в этих условиях уже более 10 лет. Среди самых популярных причин, из-за которых у людей низкий достаток, — маленькие зарплаты, рост цен и тарифов, выход на пенсию и потеря работы.

Среди россиян со средним достатком 26% признались, что более 10 лет назад жили бедно. При этом 25% рассказали, что никогда не имели проблем с низкими доходами.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Ранее Mkset проанализировал, кто из жителей Башкирии будет платить «налог на богатство». Напомним, в текущем году Владимир Путин предложил повысить ставку подоходного налога с 13% до 15% для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн руб. в год. Закон вступит в силу с января 2021 года.

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