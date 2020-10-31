В России зафиксировали снижение зарплат в частном секторе экономики

В России зафиксировали снижение зарплат в частном секторе экономики

Вчера, 16:53ЭкономикаАндрей КоролевPhoto: Медиахолдинг 1Mi
По данным Центробанка, работники частных компаний пережили рекордное как минимум за четыре года падение реальных зарплат — на 2,5%.

По данным Росстата, в августе жители России в среднем зарабатывали по 47,6 тыс. руб. За год уровень среднемесячных зарплат вырос на 2688 рублей (на 3,7%), но почти весь этот прирост «съела» инфляция, и в реальном выражении заработки стали больше лишь на 0,1%. Учитывая резкое падение курса рубля в этом году, россияне стали еще беднее.

И если в госсекторе зарплаты в реальном выражении за последний год выросли на 7-8%, то в частном секторе уровень реальных зарплат упал примерно на 2,5%, чего статистика не фиксировала с 2016 года. По отраслям заработная плата в реальном выражении оказалась ниже прошлогодней в торговле, транспорте, строительстве, обрабатывающих производствах, гостиничном и ресторанном бизнесе.

Предприниматели подчеркивают, что им приходится сокращать фонд оплаты труда из-за потери выручки и накопившихся долгов по налогам перед государством.

Подробнее — в материале «Новых известий».

Напомним, ранее Башстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате по оценке периода с января по июль в Башкирии. Средний заработок составляет 37 055 рублей. Отметим, что этот показатель был таким же по оценке периода с января по июнь.

Кроме того, Правительство Башкирии утвердило программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике. Соответствующее постановление было размещено на портале правовой информации.

Related news:
зарплатаЭкономика
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д.3, стр.4, эт.4, пом. I, комн. 1.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы