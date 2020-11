В России зафиксировали снижение зарплат в частном секторе экономики

По данным Центробанка, работники частных компаний пережили рекордное как минимум за четыре года падение реальных зарплат — на 2,5%.

По данным Росстата, в августе жители России в среднем зарабатывали по 47,6 тыс. руб. За год уровень среднемесячных зарплат вырос на 2688 рублей (на 3,7%), но почти весь этот прирост «съела» инфляция, и в реальном выражении заработки стали больше лишь на 0,1%. Учитывая резкое падение курса рубля в этом году, россияне стали еще беднее. И если в госсекторе зарплаты в реальном выражении за последний год выросли на 7-8%, то в частном секторе уровень реальных зарплат упал примерно на 2,5%, чего статистика не фиксировала с 2016 года. По отраслям заработная плата в реальном выражении оказалась ниже прошлогодней в торговле, транспорте, строительстве, обрабатывающих производствах, гостиничном и ресторанном бизнесе. Предприниматели подчеркивают, что им приходится сокращать фонд оплаты труда из-за потери выручки и накопившихся долгов по налогам перед государством. Подробнее — в материале «Новых известий». Напомним, ранее Башстат опубликовал данные о среднемесячной зарплате по оценке периода с января по июль в Башкирии. Средний заработок составляет 37 055 рублей. Отметим, что этот показатель был таким же по оценке периода с января по июнь. Кроме того, Правительство Башкирии утвердило программу снижения доли населения с доходами ниже прожиточного минимума в республике. Соответствующее постановление было размещено на портале правовой информации.

