В России зафиксировали снижение зарплат в частном секторе экономики

По данным Росстата, в августе жители России в среднем зарабатывали по 47,6 тыс. руб. За год уровень среднемесячных зарплат вырос на 2688 рублей (на 3,7%), но почти весь этот прирост «съела» инфляция, и в реальном выражении заработки стали больше лишь на 0,1%. Учитывая резкое падение курса рубля в этом году, россияне стали еще беднее.